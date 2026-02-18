Formación de élite en muay thai en Ibiza

Las instalaciones de la Federación Balear de Kickboxing y Muay Thai acogieron el pasado viernes, 13 de febrero, un curso técnico específico de clinch en muay thai que reunió a 37 deportistas procedentes de distintos clubes federados de la isla.

La sesión estuvo dirigida por Thierry Dupuy, competidor formado en la Académie Fidésienne de Boxes de Lyon (Francia), un centro de referencia internacional que ha sido cuna de numerosos campeones nacionales, europeos y mundiales.

Gabriela Dorado, asistente de lujo en la jornada

Durante la jornada, los participantes trabajaron de manera intensiva uno de los aspectos más determinantes del Muay Thai: el clinch. Dupuy estuvo acompañado por David Serra, formando un tándem técnico que condujo una sesión dinámica y de alta exigencia, con ejercicios de aplicación práctica orientados tanto a deportistas de alto rendimiento como a técnicos.

Entre los asistentes destacó la presencia de la joven deportista ibicenca, Gabriela Dorado, siete veces campeona nacional de kickboxing y campeona de España sub-18 de muay thai, además de integrantes de los programas de seguimiento, tecnificación e iniciación.

La jornada contó con una valoración positiva por parte de los 37 participantes y refuerza la apuesta por la formación continua como herramienta para impulsar el crecimiento y la consolidación del muay thai en Baleares.