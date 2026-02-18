El añorado Pere Ribas, Paco Yeste y la Federación Balear de Fútbol, Menciones Especiales de los Premis de l’Esport de Ibiza 2025

El jurado de los Premis de l’Esport 2025, que entrega el departamento de Deportes del Consell de Ibiza, ha decidido este miércoles, 18 de febrero, las tres Menciones Especiales de la presente edición, destinadas a reconocer a personas y entidades destacadas por su trabajo en el ámbito deportivo durante el último año.

Entre las distinciones de 2025 figura, a título póstumo, Pere Ribas, en reconocimiento a su dilatada trayectoria en la promoción del baloncesto en Ibiza y Formentera. Ribas, fallecido en diciembre de 2025, fue presidente del club CRIC Ses Salines y delegado en las Pitiusas de la Federación Balear de Baloncesto.

El jurado también ha acordado distinguir a la Federación Balear de Fútbol por su trabajo en la promoción e impulso del fútbol femenino y en el desarrollo de políticas de igualdad en Eivissa y Formentera.

Además, Paco Yeste recibirá una Mención Especial por su dedicación durante más de cuatro décadas a la promoción del pádel y el tenis en Ibiza.

El jurado ha estado integrado por los concejales de Deportes de los ayuntamientos de la isla, representantes de los distintos grupos políticos del Consell y periodistas deportivos. Además de estas Menciones Especiales, el órgano ha seleccionado a los premiados en el resto de categorías de los Premis de l’Esport 2025.

Las Menciones Especiales, junto al resto de galardones, se entregarán en la próxima gala de los Premis de l’Esport.