La cantera ibicenca brilla en el Campeonato de Ibiza
La cita reunió a jóvenes promesas del pádel insular y dejó un destacado papel de la Escuela Ibiza Padel Indoor.
Las instalaciones de Punt Groc, ubicadas en Santa Eulària, acogieron del 13 al 15 de este mes la segunda prueba del circuito Btravel 'Campeonato de Ibiza' de menores, en categorías masculina y femenina. La cita reunió a jóvenes promesas del pádel insular y dejó un destacado papel de la Escuela Ibiza Pádel Indoor.
En categoría benjamín, se proclamaron campeones Marc Miró y Martí Ribas, así como Álex Sánchez y Daniel Avellan. En alevín, los títulos fueron para Joan Morcillo y Hugo Montesdeoca, y para Koby Van der Hooft y Kamil Antunes.
Crecimiento del pádel base en Ibiza
Por su parte, en categoría cadete, los vencedores fueron Eric Marí y Sergi Escandell, además de Neymar Ronaldo y Samuel Penta.
La competición volvió a evidenciar el crecimiento del pádel base en la isla y el buen momento de la cantera ibicenca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Oukhelfen y Prieto se coronan campeones de España en Ibiza
- Empieza la cuenta atrás para la 10K Ibiza-Platja d´en Bossa
- Fin de semana sin alegrías para los pitiusos de Tercera RFEF
- El impacto mediático de los 3 Días Trail Ibiza 2025 supera los 2,5 millones de euros
- Josep Maria Berrocal, técnico del Class Sant Antoni: «Mi intención es quedarme, crecer con el Class e intentar ascender»
- El Santa Eulària Ibiza Marathon renueva la 12K para ofrecer una mejor experiencia deportiva al corredor
- La sexta edición de la 10K Ibiza-Platja d'en Bossa se televisará para todo el país
- El Class sigue intratable y suma su séptima victoria consecutiva