La cantera ibicenca brilla en el Campeonato de Ibiza

Las instalaciones de Punt Groc, ubicadas en Santa Eulària, acogieron del 13 al 15 de este mes la segunda prueba del circuito Btravel 'Campeonato de Ibiza' de menores, en categorías masculina y femenina. La cita reunió a jóvenes promesas del pádel insular y dejó un destacado papel de la Escuela Ibiza Pádel Indoor.

En categoría benjamín, se proclamaron campeones Marc Miró y Martí Ribas, así como Álex Sánchez y Daniel Avellan. En alevín, los títulos fueron para Joan Morcillo y Hugo Montesdeoca, y para Koby Van der Hooft y Kamil Antunes.

Crecimiento del pádel base en Ibiza

Por su parte, en categoría cadete, los vencedores fueron Eric Marí y Sergi Escandell, además de Neymar Ronaldo y Samuel Penta.

La competición volvió a evidenciar el crecimiento del pádel base en la isla y el buen momento de la cantera ibicenca.