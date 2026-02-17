La Vuelta a Ibiza MTB celebrará un cuarto de siglo con un cartel de lujo

La Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano celebrará del 2 al 5 de abril su vigesimoquinta edición. Se trata de una competición consolidada como una de las pruebas por etapas más reconocidas del calendario internacional de mountain bike. La carrera, que nació impulsada por el ibicenco Bartolo Planells, conmemorará sus bodas de plata con una edición especial que contará con la participación de algunas de las principales figuras del ciclismo español.

Con las inscripciones próximas a agotarse, la organización ya ha confirmado la presencia de nombres destacados como José Antonio Hermida, David Valero y Joaquim ‘Purito’ Rodríguez. Campeones del mundo, medallistas olímpicos y exganadores de grandes vueltas formarán parte de un cartel deportivo de alto nivel en una cita que cada año se disputa durante la Semana Santa.

La prueba ibicenca se ha convertido, tras un cuarto de siglo, en un referente que va más allá de la competición. A lo largo de sus distintas ediciones ha reunido a miles de ciclistas procedentes de decenas de países, combinando recorridos técnicos con el atractivo paisajístico de la isla y una organización que la ha situado entre las más valoradas del MTB por etapas.

"El recorrido y el ambiente es único"

Joaquim Rodríguez, habitual en la carrera, destacó el atractivo del evento en su edición conmemorativa. "Es el 25 aniversario de la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano. Es la carrera más espectacular y más divertida del año. El recorrido y el ambiente la hacen única", señaló.

Desde la organización subrayan el carácter especial de esta edición, que servirá también como homenaje a los orígenes de la prueba y al trabajo desarrollado por la familia Planells y su equipo desde su creación. "Siempre es un orgullo contar con grandes deportistas en Ibiza. Que en el año de nuestras bodas de plata quieran volver a compartir la Semana Santa con nosotros es un privilegio", afirmó Juanjo Planells, encargado del evento.

Además del componente deportivo, la Vuelta a Ibiza MTB se ha consolidado como un escaparate internacional para la isla en el ámbito del turismo deportivo. La edición de 2026 contará con una participación de alto nivel y una cobertura mediática reforzada en una convocatoria que aspira a convertirse en una de las más destacadas de su historia.