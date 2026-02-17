Sant Antoni celebrará por primera vez una velada de boxeo

Sant Antoni celebrará el próximo sábado, 21 de febrero, la primera velada de boxeo de su historia, un acontecimiento deportivo que reunirá combates de base, categorías infantiles, amateur de alto nivel y profesionales a lo largo de una doble sesión de mañana y tarde. Será, además, la primera vez que un evento de estas características en Ibiza incluya boxeo infantil dentro de su programación oficial.

La jornada, que se llevará a cabo en el polideportivo Siroko Sa Pedrera, arrancará a las 10.30 horas con el Campeonato de Formas, una exhibición sin contacto protagonizada por los deportistas más jóvenes, centrada en la técnica y los fundamentos del boxeo.

A partir de las 11 horas empezarán los combates infantiles en las categorías schoolboy, schoolgirl, junior y joven. Durante la sesión matinal están previstos 14 combates amateur que continuarán hasta las 14 horas.

La inclusión de boxeo infantil en una velada de esta magnitud constituye una novedad en Ibiza y responde, según la Federación, "a la apuesta por el deporte formativo y la promoción de nuevos talentos".

Un volumen de boxeadores inédito hasta ahora en Ibiza

La actividad se reanudará a las 17 horas con combates amateur de mayor nivel competitivo. En total, durante la tarde se disputarán diez adicionales.

Los enfrentamientos profesionales están previstos a partir de las 19.30 horas. El cartel incluye tres combates profesionales, lo que elevará la cifra total del evento a 24 combates amateur y tres profesionales, "un volumen de boxeadores inédito hasta ahora en la isla", destaca la organización.

Entre los nombres destacados figuran el boxeador local Sergio Pertegas, Mirko Geografo, campeón de Europa afincado en Ibiza, y el catalán Artur Zbun.

Con esta velada, la Federación balear y los clubes organizadores subrayan el crecimiento del boxeo en las Illes Balears tanto en la base como en la élite, en una jornada que combinará formación y competición en un mismo día.

La presentación tuvo lugar en el Ayuntamiento de Sant Antoni, con la participación de Susana Torres, secretaria y representante de la Federación de Boxeo de les Illes Balears; el delegado insular en Ibiza, José Joaquín Fernández, y los coorganizadores Gigi Venditti, del Club San Antonio, y Miguel Jiménez, del Club Jiménez Boxing. Durante el acto, los responsables destacaron el respaldo institucional recibido para sacar adelante la iniciativa.

