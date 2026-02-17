La Ibiza Media Maratón supera los 4.000 inscritos y bate su récord histórico a dos meses de la prueba

La Ibiza Media Maratón 2026 ya es la edición más multitudinaria de su historia. A falta de ocho semanas para su celebración, la organización ha confirmado que la prueba ha superado los 4.000 inscritos, cifra que rebasa el anterior récord de 3.600 corredores alcanzado en 2025.

El ritmo de inscripciones sitúa al evento cerca del lleno definitivo cuando aún restan dos meses para el pistoletazo de salida, consolidando así su crecimiento sostenido en los últimos años.

Según los datos facilitados por la organización, esta edición mantiene un equilibrio entre participación nacional e internacional, con un notable incremento de atletas extranjeros. La prueba, que conecta los municipios de Sant Josep e Ibiza y finaliza en el centro de la capital, continúa reforzando su atractivo dentro del calendario de medias maratones en España.

El evento cuenta con el respaldo del Consell de Ibiza y de los ayuntamientos de Sant Josep e Ibiza, instituciones que colaboran conjuntamente en la organización de una prueba deportiva que se ha convertido en uno de los principales acontecimientos deportivos del calendario insular y en una de las apuestas por vincular deporte y turismo fuera de la temporada turístico.

Desde la Asociación Deportiva Ibiza Half Marathon, entidad organizadora, destacan que el récord de inscripciones confirma la consolidación del proyecto y su proyección internacional.

Con el actual ritmo de registros, la organización prevé agotar los dorsales disponibles antes de la fecha límite establecida.

La edición de 2026 se celebrará en primavera y volverá a reunir a miles de corredores en una prueba que combina recorrido interurbano y llegada urbana en el centro de Ibiza.