El tiro con arco de Ibiza y Formentera logra tres medallas por equipos en el Campeonato de España

El tiro con arco de Ibiza y Formentera en sala firmó un sobresaliente papel en el Campeonato de España Absoluto de Arco Recurvo y Compuesto en Sala, disputado los días 14 y 15 de febrero en Valladolid, una de las citas más exigentes del calendario nacional. El balance: tres medallas por equipos —un oro y dos platas— y un nuevo récord de España Sub-18.

Uno de los principales éxitos en la prueba nacional fue en el equipo compuesto mixto, donde Nur Gómez y Juan Carlos Cornelis se proclamaron campeones de España tras imponerse con autoridad en las eliminatorias finales y subir a lo más alto del podio.

También rozaron el título el equipo masculino de recurvo, integrado por Eduardo Santolaria, Toni Roig y Aitor Ramiro. Ambos desportistas se proclamaron subcampeones tras caer en la final. Por su parte, el equipo femenino de compuesto, formado por Nur Gómez, Paula Hidalgo y Cristina Planells, finalizó la prueba en segunda posición tras una sólida trayectorias en las rondas eliminatorias.

En el apartado individual destacó Aitor Ramiro, que estableció un nuevo récord de España Sub-18 en sala al sumar 585 puntos en la ronda clasificatoria, superando la anterior plusmarca estatal. Además, el joven arquero confirmó su proyección al finalizar octavo en la categoría absoluta de recurvo masculino, siendo el mejor balear clasificado.

En recurvo masculino, Toni Roig alcanzó los octavos de final, mientras que Pere Cincunegui, Eduardo Santolaria, Tashi Neo Samper y Gabriel Valente superaron la ronda clasificatoria y cayeron en dieciseisavos. En compuesto masculino, Juan Carlos Cornelis llegó a octavos y se quedó a solo tres puntos de superar de ronda, mientras que Luis De Francisco y Pablo Orozco completaron su participación sin acceso a eliminatorias.

Resultados en la categoría femenina

En categoría femenina, Paula Hidalgo y Cristina Planells alcanzaron los cuartos de final en compuesto, mientras que Nur Gómez fue eliminada en dieciseisavos en un cruce directo ante Planells. En recurvo femenino, María Nieves Montero compitió en un cuadro de alto nivel, aunque no logró superar la fase clasificatoria.

Los resultados obtenidos en Valladolid consolidan el crecimiento del tiro con arco pitiuso en el ámbito nacional, con representación habitual en las rondas finales y capacidad para pelear por medallas en campeonatos absolutos.