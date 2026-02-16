El Club Nàutic Club Nàutic Sant Antoni logra 12 medallas en la Copa Balear de Kayak de Mar

El Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) brilló en la segunda prueba de la Copa Balear de Kayak de Mar, disputada el pasado domingo, 15 de febrero, en la bahía de Portmany. Es Nàutic conquistó doce medallas —cuatro de oro, cinco de plata y tres de bronce— y logró un meritorio segundo puesto en la clasificación general por clubes.

El triunfo por equipos fue para el Real Club Náutico de Palma, mientras que el Club Náutico Santa Eulalia completó el podio. Además, Es Nàutic repitió segunda posición en la clasificación máster (veteranos), donde se impuso el Club de Mar y fue tercero el Club de Piragüismo Costa d’en Blanes.

En el apartado individual, los oros del CNSA fueron para Facundo González (junior SS1), Beto Solé (veterano 45-49 SS1), Júlia Roselló (infantil A SS1) y Gabriela Mendes (cadete B SS1). Las medallas de plata las consiguieron Daniel Sánchez (senior SS1), Lázaro Noel López (sub-23 SS1), Joan Ramón (veterano 60-64 SS1), Anna Torres (infantil B SS1) y Laura Rubio (cadete B SS1). Los bronces correspondieron a Álvaro Rubio (sub-23 SS1), Odalis Posado (cadete B SS1) y Neus Mateu (veterana 45-49 SS1).

Cerca de 140 participantes

La competición reunió a cerca de 140 palistas de clubes de todo el archipiélago balear y estuvo condicionada por el estado de la mar. Aunque inicialmente estaban previstos dos recorridos exteriores hacia Cala Salada y el islote de es Pallaret, la organización optó por un circuito interior, entre el puerto y la orilla sur de la bahía, debido a la mala mar. Aun así, la prueba pudo celebrarse aprovechando una tregua meteorológica, ya que el viento del sábado y el previsto para este lunes habrían impedido su disputa.

En cuanto a las categorías, compitieron desde infantiles —que recorrieron 2.000 metros— hasta veteranos. El resto de categorías afrontaron distancias de 4.600 metros en la modalidad femenina y 6.900 en la masculina.