Adel Mechaal regresa a la Cursa Patrimoni Ibiza para intentar rebajar su récord

A poco más de un mes para la celebración de la Cursa Patrimoni Ibiza 2026, la organización ha confirmado la participación de Adel Mechaal. El atleta catalán, una de las grandes figuras de esta edición, volverá a tomar la salida el próximo 29 de marzo con el objetivo de ampliar su palmarés en la prueba y rebajar su propia plusmarca del circuito (28:31), establecida en 2024.

El experimentado corredor, triple ganador de la prueba atlética ibicenca, regresará a una de las pruebas más rápidas del calendario nacional de 10 kilómetros homologados tras superar la lesión que sufrió durante la temporada de campo a través 2024-2025.

Conviene recordar que, debido a problemas físicos, no pudo participar en la edición del año pasado, pese a que la organización había confirmado su presencia un mes antes de la carrera.

Mechaal, plusmarquista nacional de 1.500 metros en pista cubierta, campeón de Europa indoor y subcampeón continental al aire libre, rozó hace dos años el récord de España de 10 kilómetros. Entonces detuvo el cronómetro en 28:31 en Ibiza, aunque el viento impidió que pudiera mejorar la marca nacional.

La organización confía en que la edición de este año sea la más rápida de la historia. Para favorecer las condiciones, la prueba se disputará en horario matinal —a partir de las 9 horas—, franja en la que el viento suele ser menos determinante. El circuito, prácticamente llano y con pocos giros, está diseñado para facilitar registros destacados.

María Forero, aspirante a acercarse al récord de España femenino de 10k

Junto a Mechaal también estará la joven María Forero, reciente campeona de Europa sub-23, que aspira a acercarse al récord de España femenino de 10 kilómetros, actualmente en posesión de Carla Gallardo (31:11).

La XV Cursa Patrimoni tendrá la salida en la avenida de España y la meta en el paseo de Vara del Rey. Además de la prueba principal de 10 kilómetros homologados, el programa incluye la carrera ‘Toni Costa Balanzat’, de 5 kilómetros, y pruebas infantiles.

La carrera forma parte del Circuito de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, integrado por 15 pruebas deportivas que se celebran en localidades españolas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. En el caso de Ibiza, la ciudad es declarada patrimonio de la humanidad desde 1999.

Las inscripciones están abiertas a través de la web oficial de la prueba: 'www.ibizacursapatrimoni.com'.