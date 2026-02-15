Vendaval ofensivo del Trasmapi HC Eivissa para conquistar Benidorm

El Trasmapi HC Eivissa logró una contundente victoria que sabe a oro durante la mañana de este domingo ante el BM Benidorm (29-38). El equipo que dirige Geno Tilves fue superior de principio a fin ante uno de los rivales más fuertes de la categoría y volvió a demostrar que está perfectamente capacitado para entrar en playoffs. Bernárdez y Canepa fueron las figuras del choque, con nueve y siete goles, respectivamente.

Los ibicencos comenzaron el duelo con gran eficacia ofensiva y conteniendo los ataques de los alicantinos, que no lograron parar a Canepa y Dani Bernárdez en sus primeros ataques. El Trasmapi aprovechaba su efectividad y se mantuvo por delante en los primeros cinco minutos (2-4).

Bernárdez seguía con 'el picorcito' en la muñeca y no paraba de anotar, aprovechando la fragilidad defensiva del Benidorm, que nada tenía que ver con la solidez de los naranjas, muy bien posicionados y salvaguardados por un Broto que empezaba a hacer acto de presencia bajo palos. Ortiz y Canepa apuntillaron aún más el marcador y la distancia se fue al más cuatro (5-9).

Aluvión naranja

Pese a la mejora en las posesiones de los locales, Bernárdez seguía siendo un auténtico dolor de cabeza para la defensa rival y se anotó tres tantos más a su casillero en menos de tres minutos. 8-12 en el ecuador de la primera parte que reflejaba la superioridad ibicenca.

Marc Ferré y Karlos Rubio aparecieron para hurgar más en la herida y el dominio visitante ya estaba siendo aplastante en el Pabellón Garganes (9-16). El aluvión ofensivo de los naranjas se traducía en un Ferré que cada vez estaba siendo más protagonista sobre la pista y un Bernárdez que todo lo que pasaba por sus manos terminaba en el fondo de la red. El electrónico reflejaba el 13-20 al descanso en la que fue una de las mejores primeras partes del Trasmapi en la temporada tanto ofensiva como defensivamente.

Tras el inicio del segundo periodo, los alicantinos cerraron filas y mostraron mayor agresividad sin la pelota realizando varias faltas e interrumpiendo el juego como no habían hecho en la primera mitad. Chychykalo, Rueda y Canepa solventaron los primeros tantos de los locales al término de los primeros cinco minutos (17-22).

Máximos anotadores de la jornada

Los hombres de Geno Tilves continuaban defendiendo con paso firme sin dejar opción al Benidorm de que pudiera acercarse en el marcador. Biel Valera y Chychykalo sostenían a los visitantes hasta el ecuador de la segunda parte y el marcador se fue hasta el 22-26. Fer González, escoltado por un aguerrido Ortiz, apuntilló el marcador con dos tantos más para dejar las cosas claras en la pista (24-30).

La gran defensa del Trasmapi no permitió a Diego Pérez y Carlos Fernández, máximos anotadores del equipo alicantino, acortar distancias en el marcador, mientras que Fer cerró un partido que ya estaba visto para sentencia. Los ibicencos se terminaron imponiendo por 29-38, con un despliegue ofensivo espectacular y que les llevó a anotar la mayor cantidad de goles esta jornada. Con este triunfo, el Trasmapi HC Eivissa respira más aliviado en la tabla y mira con confianza a los playoffs.