La SD Ibiza deja escapar la victoria en los últimos minutos
Los rojillos encajan un tanto de Caballero en el minuto 86 y se llevan un punto de casa del Torrent CF (1-1)
No pudo ser para la SD Ibiza. El equipo rojillo se puso por delante en el marcador gracias a un gol del capitán Marcos, pero recibió el gol del empate, obra de Caballero, en el minuto 86. De esta manera, los pitiusos reviven viejos fantasmas y repiten el guion de partido que firmaron ante la UE Porreres en su salida de hace dos semanas, cuando un tanto en los instantes finales de los mallorquines les arrebató la victoria.
Después de este resultado, el conjunto ibicenco se queda en la décima posición de la tabla a falta del resultado del Olot-Espanyol B. Los futbolistas de Raúl Casañ podrían perder una plaza en la clasificación si los gerundenses puntúan esta tarde. A pesar de esto, no todo son malas noticias, puesto que el punto que saca la SD Ibiza los aleja un poco más del descenso automático por la derrota del CE Andratx.
El siguiente encuentro de los pitiusos será toda una prueba para ellos, ya que recibirán a la UE Sant Andreu, que ocupa la segunda plaza de la clasificación y sacará toda su artillería para mantener el pulso por el liderato. El partido será el domingo que viene a las 12 horas en el Municipal de Sant Rafel.
