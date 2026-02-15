La Peña Deportiva empata y se queda en tierra de nadie

La Peña Deportiva empata contra el Binissalem en un encuentro en el que los jugadores de Raúl Garrido hicieron gala de una gran competitividad al reponerse del gol en contra con otro de Montori pocos minutos después. A pesar de que los blanquillos no bajaron los brazos para tratar de hacerse con el triunfo, el 1-1 fue definitivo.

Este resultado aleja todavía más a los blanquillos de los puestos de cabeza de Tercera RFEF debido a las victorias de Mallorca B y Manacor. De esta manera, el equipo de Santa Eulària termina esta jornada a diez puntos de los dos colíderes de la clasificación, aunque con un encuentro todavía por disputar. Esta distancia es idéntica que la que le separa de su más inmediato perseguidor, el Llosetense, por lo que la Peña se queda en tierra de nadie en la tabla.