Oukhelfen y Prieto se coronan campeones de España en Ibiza

Idaira Prieto y Abdessamad Oukhelfen son los nuevos campeones de España de 10 kilómetros en ruta gracias a sus respectivas victorias en la 10K Ibiza-Platja d'en Bossa. Los dos atletas fueron los más rápidos en una prueba que tuvo un mejor transcurso de lo esperado gracias a que el viento no molestó en exceso a los corredores.

El final de la prueba femenina deparó un emocionante sprint final entre Prieto e Isabel Barreiro que tan solo se decidió sobre la línea de meta. De hecho, ambas terminaron con la misma marca de 32:12. Edymar Brea se hizo con la tercera plaza del podio, ya que completó la prueba a tan solo dos segundos de las mejores del día.

Oukhelfen levantó los brazos y saltó de alegría al verse coronado como campeón de España. Su registro de 27:53 fue inalcanzable para sus contrincantes. Más emoción tuvo la lucha por el segundo puesto, ya que Santiago Catrofe y Said Mechaal acabaron el recorrido con el mismo tiempo de 28:03. El subcampeonato fue a las manos del primero de ellos por apenas unas centésimas.