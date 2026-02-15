Oukhelfen y Prieto se coronan campeones de España en Ibiza
La séptima 10K Ibiza-Platja d'en Bossa fue retransmitida por RTVE
Idaira Prieto y Abdessamad Oukhelfen son los nuevos campeones de España de 10 kilómetros en ruta gracias a sus respectivas victorias en la 10K Ibiza-Platja d'en Bossa. Los dos atletas fueron los más rápidos en una prueba que tuvo un mejor transcurso de lo esperado gracias a que el viento no molestó en exceso a los corredores.
El final de la prueba femenina deparó un emocionante sprint final entre Prieto e Isabel Barreiro que tan solo se decidió sobre la línea de meta. De hecho, ambas terminaron con la misma marca de 32:12. Edymar Brea se hizo con la tercera plaza del podio, ya que completó la prueba a tan solo dos segundos de las mejores del día.
Oukhelfen levantó los brazos y saltó de alegría al verse coronado como campeón de España. Su registro de 27:53 fue inalcanzable para sus contrincantes. Más emoción tuvo la lucha por el segundo puesto, ya que Santiago Catrofe y Said Mechaal acabaron el recorrido con el mismo tiempo de 28:03. El subcampeonato fue a las manos del primero de ellos por apenas unas centésimas.
- Alberto Parrilla y Susana Sevillano se coronan en la Cursa Flor de l'Ametller 2026
- Empieza la cuenta atrás para la 10K Ibiza-Platja d´en Bossa
- El Class Sant Antoni ya está en lo más alto
- El impacto mediático de los 3 Días Trail Ibiza 2025 supera los 2,5 millones de euros
- Josep Maria Berrocal, técnico del Class Sant Antoni: «Mi intención es quedarme, crecer con el Class e intentar ascender»
- El Santa Eulària Ibiza Marathon renueva la 12K para ofrecer una mejor experiencia deportiva al corredor
- La sexta edición de la 10K Ibiza-Platja d'en Bossa se televisará para todo el país
- La SD Ibiza consigue un triunfo vital en la lucha por la permanencia