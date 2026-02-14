Suspendidos los partidos de la SD Portmany y el Inter Ibiza por la borrasca

Los aficionados de la SD Portmany y el Inter Ibiza deberán esperar una semana más para ver en acción a sus respectivos jugadores. Las intensas rachas de viento provocadas por la borrasca Oriana no dan tregua este fin de semana y obligan a suspender sus encuentros ante el Mercadal en el primer caso y frente al Son Cladera en el segundo.

Estos dos serán los únicos partidos del día de Tercera RFEF que quedarán aplazados. Así lo determinó la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), que indicó en un comunicado emitido el viernes por la noche en sus redes sociales que la cancelación solo afectaría a aquellos duelos que supusieran «desplazamientos interislas».

Debido a ello, tampoco se disputaránn los encuentros de otras categorías a cargo de la organización que cumplan esta condición. Esta prohibición también afecta a los choques de fútbol sala programados para hoy.

La entidad argumentó que la Dirección General de Emergencias e Interior activó la alerta meteorológica naranja en todo el archipiélago por fuertes vientos y fenómenos costeros. Además, destaca que varios municipios como Mahón o Eivissa ya acordaron «suspender cualquier actividad deportiva en el exterior».

Hasta el momento, la FFIB no se ha pronunciado acerca de los encuentros que deberán disputarse este domingo. Por lo tanto, de momento no habrá modificaciones en los horarios de los enfrentamientos entre la Peña Deportiva y el CD Binissalem (a las 12 horas en el Municipal de Santa Eulària) y entre la UE Alcúdia y la SD Formentera (a las 13 horas en el Municipal d’Alcúdia).