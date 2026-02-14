Segundo empate consecutivo del Gasifred Atlético que le aleja del 'play-off'

El Gasifred Atlético no consiguen pasar del empate (3-3) ante el Málaga Ciudad Redonda después de ir ganando 3-1 en la segunda mitad. Los azulones han logrado este sábado remontar el tanto inicial de Fernando, pero no han podido contener las acometidas de los andaluces, que terminaron con cuatro jugadores sobre el parqué.

Pese al arranque incisivo de los ibicencos, el primer aviso llegó por parte del cuadro visitante, tras una gran triangulación que terminó empujando Fernando para abrir la lata y establecer el primero en el electrónico a los seis minutos de partido. No fue hasta el minuto 15 cuando llegó la buena. En esta ocasión, Caruso condujo el balón por la derecha y centró al área, donde apareció Vargas con un movimiento espectacular para anotar 'de taquito' e igualar el encuentro en Sa Blanca Dona.

El tanto revitalizó a los de José Fernández, que pudieron culminar la remontada con otra clara ocasión de Vargas que rozó la línea de gol. El vendaval local ya era un hecho, y dos minutos después Faly se encargaría de ratificarlo. El ala ejecutó un libre directo que entró en la portería como un misil para colocar el 2-1 y cerrar el primer tiempo de la mejor forma posible.

Festival azulón

El segundo periodo dio inicio con un cañonazo de Campano que impactó en el travesaño y que estuvo a punto de igualar nuevamente el choque. Caruso replicó en el bando local después de no lograr embocar el esférico a la red con la testa bajo los palos.

Ambos equipos se tantearon y dispusieron de varias ocasiones para mover el marcador. Sin embargo, la moneda volvió a caer del lado del Gasi. Otro libre directo de Faly fue a parar al palo izquierdo de la meta malagueña, donde estaba Uge muy atento para embocar a la red. El 3-1 ya era una realidad a falta de diez minutos para el final y sa Blanca Dona volvió a enloquecer y a celebrar con júbilo el festival azulón.

Empate y gracias

Los malagueños, apresurados por anotar un gol que apretara el marcador, acecharon la meta de Llopis y obtuvieron premio. Una llegada de Tosina culminó en un pase a ras de parqué que empujó Velasco para recortar distancias (3-2). La pesadilla se hizo realidad y Ordóñez, con un taconazo espléndido a pase de Mellado, estableció el empate un minuto después.

Un Llopis colosal mantuvo a los ibicencos hasta el final y se erigió como la figura del partido con varias actuaciones sensacionales. El momento que pudo decantar el choque para los ibicencos se dio a falta de 18 segundos, cuando Vargas pudo materializar el definitivo tanto desde los diez metros, pero el balón impactó en el palo izquierdo y se marchó por la línea de fondo.

No hubo tiempo para más y el Gasifred Atlético se marchó con un empate que no le acerca a posiciones de play-off, pero que pudo haber terminado en derrota ante uno de los equipos más fuertes de la Segunda División de Fútbol Sala.