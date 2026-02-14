La SD Ibiza acelera por la victoria en casa del colista

No hay dos sin tres. O eso espera la SD Ibiza para seguir con su camino hacia la salvación en Segunda RFEF una temporada más. Los jugadores de Raúl Casañ quieren sumar este fin de semana su tercer partido consecutivo sin perder ante un Torrent CF hundido en la última posición de la tabla. A pesar de lo que pueda parecer, el técnico no permitirá que sus futbolistas se relajen: «Será un partido complicado y difícil como todos los de la categoría».

Los jugadores rojillos se presentarán mañana a las 12 horas en el campo de San Gregorio después de haber sumado los tres puntos ante el Castellón B la semana pasada gracias a su mejor exhibición anotadora del año. De esta manera, los tantos de Vargas, Busi y Sánchez sentenciaron en el Municipal de Sant Rafel al filial orellut por un marcador de 3-1.

Este fantástico momento de cara al gol no es flor de un día, ya que el equipo pitiuso ha visto portería siete veces en sus últimos cinco choques y tan solo se fue de vacío en la derrota frente al Espanyol B. Esta racha ha permitido que los rojillos se acerquen a la media de un tanto por partido en lo que va de campaña liguera.

Sobresaliente a domicilio

Por otra parte, el conjunto ibicenco presenta un balance sensacional en sus encuentros a domicilio más recientes, ya que solo ha concedido una derrota en cinco duelos. Los demás partidos se saldaron con una victoria en el feudo del Barbastro y tres empates. Se debe mencionar que los futbolistas de Raúl Casañ cedieron la victoria en el último suspiro del pasado encuentro lejos de su público, que fue contra la UE Porreres.

En estos momentos, la SD Ibiza está instalada en la mitad de la clasificación, ya que ocupa el décimo puesto con 30 puntos en su casillero. Los rojillos están tres puntos por encima de la plaza que clasifica a la eliminatoria por la permanencia y a siete de las posiciones de descenso automático.

Un contrincante en apuros

El rival de la jornada, el Torrent CF, es el equipo que está en peor forma de toda la clasificación, ya que no prueba el sabor de la victoria desde noviembre, cuando arrancó un 0-2 de casa del Castellón B. Desde entonces, los resultados no han acompañado al conjunto valenciano, que sumó tres empates y siete derrotas. Además, acumula cinco semanas seguidas sin sumar puntos en la tabla. Casañ se fija en que estas derrotas fueron causadas «por pequeños detalles porque pierden por 1-0 o 0-1».

A pesar de estos marcadores desfavorables, el Torrent tiene su punto fuerte en el plano ofensivo, ya que ha anotado 21 tantos en los 22 encuentros que ha disputado hasta ahora, lo que lo deja al mismo nivel que los pitiusos. Por el contrario, es el segundo conjunto de la clasificación que más veces ha tenido que recoger el balón de su propia portería con 37 goles, marca que tan solo supera el Castellón B.

El técnico de los ibicencos indica que sus rivales juegan ante su público, lo que les hará «salir a muerte para dar la cara».