Sant Antoni moderniza la sala fitness de Can Coix con nueva maquinaria y pavimento técnico

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha renovado el equipamiento de la sala de fitness del Complejo Deportivo Can Coix. La remodelación, cuya inversión ha sido de 50.423,97 euros y ha estado destinada a modernizar el espacio, ampliar la oferta de entrenamiento y mejorar la seguridad de los usuarios, se ha ejecutado gracias a una subvención del Consell de Ibiza y ha incluido tanto la incorporación de nueva maquinaria como la adecuación del área para los entrenamientos de fuerza.

Los trabajos han consistido en la instalación de 15 máquinas de fuerza, la incorporación de una amplia gama de material deportivo de peso libre —entre ellos discos, mancuernas, barras olímpicas y otros complementos— y la colocación de 13 piezas de mobiliario destinadas a optimizar el uso del espacio. Además, se ha instalado pavimento técnico especializado para entrenamientos de fuerza, una mejora orientada a reforzar la funcionalidad de la sala y a incrementar la protección frente a impactos y cargas, especialmente en las zonas de mayor exigencia.

Con esta actualización, el recinto dispone ahora de más equipos y de una mayor variedad, incluyendo aparatos que no formaban parte del inventario anterior. El objetivo, según la concejalía de Deportes, es que el servicio municipal pueda responder mejor a las necesidades de perfiles diversos, desde usuarios que se inician en el entrenamiento hasta quienes siguen rutinas más específicas.

«12 años de uso intensivo»

El concejal de Deportes, Daniel Sánchez, ha subrayado que se trata de «una inversión importante para dotar este espacio de un equipamiento moderno, seguro y adaptado a las necesidades de los diferentes usuarios». El edil ha recordado que el material anterior acumulaba «12 años de uso intensivo», por lo que la actualización era necesaria para «seguir garantizando un correcto funcionamiento y un servicio de mayor calidad».

Desde el departamento municipal se enmarca esta actuación en la estrategia de mejora continua de las instalaciones deportivas, con el propósito de fomentar la práctica de actividad física y promover hábitos saludables entre la ciudadanía. En este sentido, se destaca que contar con una sala fitness municipal equipada adecuadamente permite ofrecer programas de fuerza accesibles, seguros y adaptados a distintas edades y niveles. La renovación se ha llevado a cabo durante esta semana y la sala volverá a estar operativa a partir de este lunes 16 de febrero, lista para recibir de nuevo a los usuarios con el equipamiento actualizado.