Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Facturas Ibiza MarathonBorrasca 'Oriana'Carnaval IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Fútbol Sala Femenino

El San Pablo se da un festín contra el Ourense CF B

Las jugadoras de Sergio Oruj regalan un espectacular 6-1 a los aficionados en Es Viver

Las jugadoras del San Pablo celebran uno de los goles

Las jugadoras del San Pablo celebran uno de los goles / Vicent Marí

Miguel González

Ibiza

Las futbolistas del San Pablo-Eivissa están de enhorabuena. Jugaron un partido impecable en el pabellón de Es Viver y golearon 6-1 al Ourense CF B. La plantilla de Sergio Oruj basó su victoria en una explosividad decisiva en el área rival y una movilidad de balón muy fluida a la hora de crear situaciones de peligro.

Villar abrió el marcador para las locales poco antes de llegar al ecuador de la primera mitad. Las ibicencas dieron otro acelerón en los minutos previos al descanso con dos tantos de Pin y otro de Alcaraz. El 4-0 que señalaba el luminoso para entonces no sació a las futbolistas de Oruj, que tuvieron tiempo de anotar otros dos goles por medio de Villar, que completó un hat-trick. Ya en el último suspiro del encuentro, Lago marcó el tanto del honor para el conjunto gallego.

Noticias relacionadas y más

Este triunfo sirve como bálsamo para el San Pablo, que olvida de esta manera tan contundente las dos derrotas seguidas que encajó a domicilio en las dos pasadas jornadas. Además, se coloca en la séptima plaza de la clasificación con 26 puntos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents