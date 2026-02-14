El San Pablo se da un festín contra el Ourense CF B

Las futbolistas del San Pablo-Eivissa están de enhorabuena. Jugaron un partido impecable en el pabellón de Es Viver y golearon 6-1 al Ourense CF B. La plantilla de Sergio Oruj basó su victoria en una explosividad decisiva en el área rival y una movilidad de balón muy fluida a la hora de crear situaciones de peligro.

Villar abrió el marcador para las locales poco antes de llegar al ecuador de la primera mitad. Las ibicencas dieron otro acelerón en los minutos previos al descanso con dos tantos de Pin y otro de Alcaraz. El 4-0 que señalaba el luminoso para entonces no sació a las futbolistas de Oruj, que tuvieron tiempo de anotar otros dos goles por medio de Villar, que completó un hat-trick. Ya en el último suspiro del encuentro, Lago marcó el tanto del honor para el conjunto gallego.

Este triunfo sirve como bálsamo para el San Pablo, que olvida de esta manera tan contundente las dos derrotas seguidas que encajó a domicilio en las dos pasadas jornadas. Además, se coloca en la séptima plaza de la clasificación con 26 puntos.