La ilusión del Trasmapi HC Eivissa pasa por Benidorm

El Trasmapi Gobycar & Citubo HC Eivissa quiere seguir en la pelea por posiciones de ascenso. Los hombres de Geno Tilves visitarán al Benidorm las 12.30 horas de este domingo, en el encuentro correspondiente a la jornada 20 de la División de Honor Plata, con el objetivo de sumar su segunda victoria consecutiva y repetir las buenas sensaciones que se vivieron ante el Sinfín Cantabria.

Ante los santanderinos se volvió a ver la solidez defensiva y la madurez en los momentos clave que este equipo es capaz de ofrecer. Asimismo, las actuaciones de un inconmensurable Broto volvieron a reafirmar la capacidad competitiva de los ibicencos, que parece tomar un rumbo favorable este mes tras un enero aciago.

«Es uno de los cocos de la categoría», afirma Tilves en la previa del choque ante el Benidorm, del que destaca «la gran altura en su defensa» y su «gran capacidad para cortar rápido el juego a través de faltas», afirma. También alerta sobre el potencial de anotación de los alicantinos y cree que la clave para llevarse el duelo será «cometer pocos errores no forzados y replegar cuando salgan, porque lo hacen muy bien en el uno contra uno».

El Trasmapi tiene ante sí la posibilidad de acercarse a puestos de play-off, a cuatro puntos, con un triunfo que sería el segundo consecutivo y que le permitiría mirar con optimismo el resto del calendario de la competición doméstica.