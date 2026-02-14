El Class sigue intratable y suma su séptima victoria consecutiva

El Class Bàsquet Sant Antoni continuará una jornada más como líder del Grupo Este de la Segunda FEB. Los isleños aplastaron al Maderas Sorlí Benicarló (98-54) en el partido disputado en el Pabellón Siroko Sa Pedrera este sábado. La afición vibró con un equipo que jugó un encuentro espectacular y que firmó su séptima victoria consecutiva para mantenerse sin perder en este 2026. Además, el conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal abre una brecha de un triunfo con respecto al UPB Gandía, que cayó en la cancha del Sol Gironès (82-66). Todo a la espera de ver también lo que hace el Amics Castelló este domingo frente al CB Zaragoza. Una derrota de los castellonenses dejaría a los pitiusos como líderes en solitario.

Dani de la Rúa (17 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias) fue el más valorado del encuentro (19) y el que comandó a los suyos. Un Sant Antoni en el que anotaron todos sus jugadores, excepto Javi Rodríguez. Mientras, en el Benicarló Anthony Libroia fue su máximo anotador (15 puntos), pero dentro de un tono gris de todo su equipo.

El Class toma la delantera

Después de un comienzo de cuarto bastante igualado, los locales abrieron una primera ventaja gracias a un 2+1 de Johnson (20-13). El estadounidense estaba siendo el comandante de los azules, anotando con cierta facilidad. De hecho, con un triple del jugador de Washington, los isleños se pusieron +8 arriba (23-15). Pero los ibicencos estuvieron algo más espesos en los siguientes ataques, circunstancia que aprovecharon los visitantes para establecer un 0-6 (con un triple de Betch y un 2+1 de Harguindey) que les metía de nuevo en el encuentro (23-21).

Los de Berrocal siguieron a lo suyo y Blat, con un canastón desde los 6,75 metros, devolvió de nuevo la tranquilidad estableciendo el 26-21. Un resultado con el que se acabó el primer acto, ya que ninguno de los dos equipos acertó en varias acciones de ataque.

Solo un equipo sobre el parquet

El segundo cuarto arrancó con un triple de De la Rúa. El de Azuqueca de Henares perforó la canasta visitante para elevar a su conjunto hasta el 29-21. Continuó con su particular ‘master class’ con una canasta de media distancia para poner el 31-21. Y luego, en una acción personal, sacó una falta personal y encestó los dos tiros libres (33-21). El capitán estaba desatado y ponía en órbita a un Class que se escapaba en el electrónico. Más aún después de dos puntos de Rodri Gómez, que peleó bajo el aro para fijar el 35-21.

Sergio Lamúa, entrenador del Maderas Sorlí, tuvo que pedir tiempo muerto para frenar la embestida de los ‘portmanyins’. Las instrucciones sentaron bien a los de Benicarló, que con un parcial de 0-8 se acercaron hasta el 35-28. Dos puntos de Ikpeze y cinco de Libroia revitalizaron a los visitantes. Era Berrocal quien pidió tiempo para frenar la escalada. Sus jugadores salieron con las ideas claras, pero fue Solarin el que se echó el equipo a la espalda, junto con un De la Rúa que seguía descomunal. Al descanso, 43-35, con victoria cómoda para el líder.

Después del descanso

En la reanudación, el Class salió decidido a romper el partido. Y empezó a conseguirlo. De la Rúa continuó espectacular, Stoilov aportó bajo los aros y Paz hizo mucho daño con sus triples y con los libres. La conclusión es que en unos cinco minutos los pitiusos se fueron de 20 (60-40). Precisamente, con un triple de Paz la brecha aumentó hasta +22 (65-43). Los locales empezaban a tocar la victoria. Porque el periodo acabó con un 69-46, que suponía la máxima ventaja para los pitiusos.

Ya en el último periodo, el Sant Antoni se exprimió en defensa y secó a un Benicarló que en algo más de cinco minutos sólo anotó dos puntos. Por su parte, los ibicencos se inflaron, con protagonismo para Lovre Tvrdic. El croata disfrutó de minutos y no los desaprovechó. Logró siete puntos que contribuyeron para que el Class se fuera hasta el 82-48. Los isleños lo estaban bordando y el Maderas Sorlí estaba hundido. Los locales olieron la sangre y no levantaron el pie del acelerador. Tvrdic continuó anotando y Blat se unió a una fiesta (88-51).

Los menos habituales, como Mohamed Issouf e Iker Ruiz, también estuvieron en pista. El malagueño estuvo bravo y, con un robo de balón suyo y un mate luego, el Class hizo el 90-51, que pasó a ser 93-51 con un triple de Blat. Incluso, Issouf, con un 2+1, hizo sus puntos para el 96-54. Un partido brillante de un Sant Antoni que acabó destrozando al Maderas Sorlí Benicarlo por 98-54. Espectacular.