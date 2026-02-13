La SD Ibiza toma aire en la lucha por la permanencia

Con prácticamente dos tercios del campeonato del grupo 3 de Segunda RFEF ya disputados, la SD Ibiza respira tras haber dejado atrás un inicio de temporada muy comprometido. El conjunto rojillo dispone ahora de siete puntos de ventaja sobre el descenso y tres respecto al play-out. El margen no es definitivo, pero sí suficiente para afrontar el tramo decisivo con mayor estabilidad. El objetivo sigue siendo claro: certificar la permanencia cuanto antes.

El equipo dirigido por Raúl Casañ alcanzó la jornada 22 en décima posición, con 30 puntos y un balance equilibrado de ocho victorias, seis empates y ocho derrotas. Sin embargo, la clasificación actual no refleja las dificultades atravesadas meses atrás. Tras caer (1-2) ante el Valencia Mestalla el 19 de octubre, la SD Ibiza encadenó siete jornadas consecutivas en puestos de descenso directo a Tercera RFEF, permaneciendo en la zona roja entre la jornada 6 y la 12.

En una categoría especialmente exigente —descienden cinco de los 18 equipos y uno disputa el play-out—, salir de esa dinámica no era sencillo. La reacción, no obstante, fue inmediata. En los cuatro partidos posteriores al tropiezo ante el filial valencianista, los ibicencos sumaron tres victorias y una única derrota. Además, los triunfos llegaron ante rivales de peso como el Alcoyano, el Reus Reddis (cuarto clasificado) y el Girona B. La única derrota fue por la mínima en el campo de la UE Sant Andreu, uno de los aspirantes al ascenso a Primera RFEF, dejando una imagen competitiva.

La progresión se confirmó en la visita al líder, el Poblense. En un escenario exigente, la SD Ibiza mostró solidez defensiva y personalidad para rescatar un empate sin goles que le permitió abandonar los puestos de descenso y situarse en la zona de promoción.

Diciembre trajo un duelo directo por la permanencia ante el Torrent. Un gol tempranero de Diego Jiménez, a los tres minutos, decantó el encuentro a favor del conjunto presidido por Vicente López. El 1-0 final supuso un impulso anímico y clasificatorio. El año se cerró con una victoria ante el Barbastro (1-2) y un empate frente al Athletic Lleida, consolidando la tendencia al alza.

Mercado de invierno

El mercado invernal apareció entonces como una oportunidad estratégica para reforzar la plantilla de cara al tramo definitivo del curso. En el capítulo de bajas, el club —que disputa sus encuentros en el Municipal de Sant Rafel— perdió a Rubén Carretero y al veterano delantero Manel Martínez, que abandonó la entidad en el último día de mercado.

En cuanto a incorporaciones, llegaron el lateral izquierdo Pep Vidal (procedente del Poblense), el joven portero Joan Pol Romero, el delantero Sergi Frau y los extremos Javier Cabezas y Fernando Carrasco Vargas. La adaptación ha sido inmediata. Todos los refuerzos, salvo Romero y Frau —aún sin debutar—, han participado con regularidad.

El caso más llamativo es el de Frau, que aún no ha sido convocado y cuya publicación de presentación fue eliminada de las redes sociales de la SD Ibiza.

Especial mención merece Vargas. El atacante onubense acumula cuatro titularidades en cuatro encuentros y ya ha anotado dos goles, aportando profundidad y desequilibrio en el frente ofensivo. Su impacto ha sido uno de los factores que explican la mejoría reciente del conjunto pitiuso.

Balance inicio 2026

A falta del tramo final de competición, la SD Ibiza ha pasado de mirar de frente al descenso a depender de sí misma para asegurar la permanencia. La reacción fue firme; ahora el reto es mantener la consistencia y cerrar el curso sin sobresaltos.

La entrada en 2026 encontró a la SD Ibiza en octava posición, con tres puntos de margen sobre el play-out y cuatro respecto al descenso. La ventaja seguía siendo ajustada y el margen de error reducido, pero el equipo ya había logrado estabilizar su rendimiento.

Sin embargo, en el primer duelo liguero del año se topó con uno de los colosos de la categoría: el Barça Atlètic. El filial blaugrana, cuyo objetivo es regresar a Primera RFEF, le endosó una contundente goleada (4-0) al conjunto rojillo, que afrontaba el choque en plena dinámica positiva.

Pese al duro varapalo encajado en el Estadio Johan Cruyff, los pupilos de Casañ recondujeron, una vez más, la situación. La semana siguiente superaron a un rival directo como la UE Olot (2-1) y sumaron un valioso empate (1-1) en el campo del siempre competitivo Terrassa FC.

Tras caer por primera vez esta temporada en el Municipal de Sant Rafel (0-1) ante el Espanyol B, y empatar posteriormente en el campo de la UE Porreres —que igualó en los compases finales—, Sa Deportiva volvió a acercarse a los puestos de peligro. Con ello, son ocho puntos logrados en los seis partidos disputados en lo que va de 2026.

Precisamente, el pasado fin de semana se vio las caras con el Castellón B en Sant Rafel. Los locales no se achantaron y lograron un triunfo vital en la lucha por continuar, un año más, en la cuarta categoría del fútbol nacional.aLa dinámica es positiva y el equipo ha demostrado capacidad de reacción. Sin embargo, en una categoría tan exigente como la Segunda RFEF, nada se concede por anticipado. La permanencia está encarrilada, pero deberá certificarse sobre el césped.