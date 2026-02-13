El San Pablo-Eivissa quiere seguir ganando en Es Viver

El San Pablo-Eivissa tiene una nueva oportunidad para escalar posiciones en la tabla con un triunfo este sábado a las 20 horas ante el Ourense Ontime, decimotercer clasificado con tan solo 10 puntos, y ofrecer otra exhibición ofensiva de las que se recuerdan en el Polideportivo de Es Viver.

Las ibicencas, octavas con 23 puntos, no pueden permitirse otro tropiezo si no quieren caer posiciones en la tabla y alejarse del ansiado top-6, custodiado actualmente por el Grupo FORMA -T. Ante las gallegas, las del barrio de ca n'Escandell tendrán la oportunidad de sumar otra victoria, aún a la espera de que se estipule una fecha para el encuentro aplazado ante el ENCE Marín hace algunas semanas.