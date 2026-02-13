Nueva prueba exigente para el Gasifred Atlético

El Gasifred Atlético tendrá su segunda prueba exigente en Sa Blanca Dona este sábado a las 18 horas. Los de José Fernández se verán las caras ante un Málaga Ciudad Redonda que ocupa la cuarta posición en la tabla clasificatoria y que está siendo uno de los rivales más correosos en la Segunda División de Fútbol Sala.

El encuentro, correspondiente a la jornada 19 del campeonato doméstico, medirá la dinámica de los ibicencos, que aún no ha terminado de despegar. Si bien el épico triunfo de hace dos semanas ante el Wanapix parecía vislumbrar un vuelco en la negativa racha del equipo pitiuso, el empate cosechado la semana pasada ante el Leganés volvió a bajar a tierra a un equipo que se mantiene lejos de los puestos de playoffs, octavos con 26 puntos.

El Gasifred, sexto mejor local

El punto a favor será, una vez más, el Polideportivo de Sa Blanca Dona, que brindará su apoyo a un grupo que es el sexto mejor local de la categoría y que eleva sus prestaciones defensivas y ofensivas siempres que tiene a los suyos de su lado. El objetivo será repetir el buen desempeño de hace dos semanas ante los maños y volver a recuperar las sensaciones que parecieron esfumarse la pasada jornada.

Enfrente estará un Málaga Ciudad Redonda que, aunque sigue colocado en una posición que invita a conseguir objetivos ambiciosos, ha conseguido un triunfo en los últimos cuatro enfrentamientos y no sabe lo que es ganar como visitante desde el pasado 13 de diciembre. Datos que invitan al optimismo de cara a un partido que será crucial para un Gasifred Atlético que quiere acercarse a puestos de promoción antes de que sea demasiado tarde.