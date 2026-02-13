El Ibiza Tops Fútbol Playa alcanza ya los 160 inscritos

El primer Gran Torneo Ibiza Tops Fútbol Playa se llevará a cabo durante la semana del 6 al 12 de julio en la playa de Cala Llonga. La competición ya cuenta con más de 160 personas inscritas desde el 1 de noviembre, fecha en la que se abrió el plazo para apuntarse. El torneo contará con las categorías de benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y senior, y tiene un límite de 20 plazas por cada una.

El coste de la inscripción será de 15 euros por jugador y de 105 por equipo, y todos ellos deberán estar formados por siete jugadores: cinco que jugarán como titulares y dos para ocupar el banquillo. Desde la organización informan de que habrá agua y fruta gratis durante toda la semana en la que se celebra el torneo. Además, se colocarán pérgolas para dar sombra a los participantes, y el campeonato contará con música, árbitros y socorrista.

El ganador del torneo, el subcampeón y el tercer clasificado recibirán diferentes trofeos que serán réplicas de galardones mundialmente conocidos en el mundo del fútbol como el Balón de Oro, que recibirá el mejor jugador de la competición. Otras categorías premiadas serán las del mejor portero, el máximo goleador y el mejor gol.