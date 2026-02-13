El Ibiza Rugby Club, a por el invicto en Es Putxet

El Ibiza Rugby Club afronta un duelo de alto nivel ante el Palma Union este sábado a las 14 horas en el Camp Municipal de Es Putxet. Y es que los pitiusos, que se consagraron como campeones absolutos hace tres semanas, no quieren dejar escapar la oportunidad de brindar una nueva exhibición a los suyos y quieren acabar la Liga Balear invictos, con un pleno de victorias y con las mejores sensaciones posibles.

El partido de ida entre ambas escuadras no terminó de la mejor forma. Como consecuencia de la falta de jugadores de la plantilla de los mallorquines sobre el césped, el partido tuvo que ser suspendido con un resultado a favor de 0-7 para los ibicencos, a los que terminaron entregando los tres puntos.

Pese a las bajas de Marc y Gucci de cara al partido de este sábado, el cuadro que entrena Ilie Vacar peleará en busca del triunfo. "Los chicos están muy motivados y estamos ansiosos porque en la ida no quisieron jugar contra nosotros y queremos quedar invictos", explica Vacar a este diario, y reconoce que no sienten "presión ninguna porque ya se ha cumplido el objetivo". El fin es "preparar la liga de ascenso", confiesa el técnico, que se mantiene tranquilo ante el resto de partidos que quedan en la Liga Balear, que "servirán como un bonus". Además, espera que el viento no sea un impedimento para poder disputarlos.