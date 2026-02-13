Empieza la cuenta atrás para la 10K Ibiza-Platja d´en Bossa

Ibiza quiere correr —y que se le vea— en toda España. La isla acogerá este domingo 15 de febrero el Campeonato de España absoluto y máster de 10 kilómetros en ruta, integrado en la sexta edición de la 10K Ibiza–Platja d’en Bossa, una cita deportiva que nunca falla en el calendario atlético de la isla y que se retransmitirá en directo a través de RTVE Play a partir de las 9.30 horas.

La jornada comenzará a las 8.30 horas con la carrera popular, mientras que el Campeonato de España absoluto arrancará a las 9.35 horas con la prueba femenina y a las 9.45 horas con la masculina. La retransmisión permitirá mostrar a cientos de miles de espectadores un recorrido que discurre por enclaves emblemáticos como el Parque Natural de Ses Salines y Platja d’en Bossa, reforzando el valor del evento como escaparate deportivo y turístico

El Ayuntamiento de Sant Josep fue el escenario de la presentación oficial de una prueba que, en apenas seis ediciones, se ha instalado entre las referencias del calendario nacional. En el acto participaron el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig; el conseller de Deportes del Consell de Ibiza, Salvador Losa; el organizador, Dani Becerra, y dos de los grandes referentes del fondo español: Carla Gallardo, plusmarquista nacional de 10K, y Carlos Mayo, récord de España de medio maratón.

Un plantel «de los más potentes»

La organización subraya que esta edición reunirá un plantel «de los más potentes» de la última década sobre esta distancia, con amplia presencia de atletas en la élite y con récords nacionales en vigor. «Que Sant Josep sea escenario del Campeonato de España y que la carrera se retransmita a todo el país es una oportunidad extraordinaria para mostrar nuestro territorio y nuestros valores», defendió el alcalde, Vicent Roig, quien enmarcó el evento en una apuesta municipal por el deporte y la promoción del municipio.

En la misma línea, Salvador Losa destacó el impacto estratégico de la cita: «Esta carrera demuestra que Ibiza es capaz de organizar eventos deportivos del máximo nivel. La combinación de élite deportiva, proyección nacional y promoción turística convierte a la 10K en una herramienta clave para posicionar la isla como destino deportivo durante todo el año», señaló.

Para el organizador, Dani Becerra, el salto cualitativo es el resultado de un trabajo sostenido. «Hace unos años parecía impensable llegar a este punto. Hoy contamos con los mejores atletas del país, con el Campeonato de España y con una retransmisión nacional en directo. Es el resultado de años de trabajo, ilusión y de una apuesta firme por consolidar la isla como referente del atletismo», afirmó.

El foco deportivo estará también sobre la salida. Gallardo aseguró sentirse «privilegiada» por competir en Sant Josep: «El circuito, el entorno y la organización hacen que sea una cita muy especial. Llego en un gran momento de forma y vengo para correr rápido». Mayo, por su parte, anticipó una batalla exigente: «El nivel que habrá este domingo es excepcional. Se dan todos los ingredientes para vivir una gran carrera, y competir a tope, con este ambiente y esta proyección, es una motivación añadida. Espero estar cerca de mi mejor marca personal».

Con todos estos ingredientes, la 10K Ibiza–Platja d’en Bossa afronta su edición más ambiciosa y aspira a convertir el asfalto de Sant Josep en el epicentro del atletismo nacional.