El Class Bàsquet, líder del Este, no quiere parar de ganar

El Class Bàsquet Sant Antoni buscará este sábado su séptima victoria consecutiva para mantenerse como líder del Grupo Este de la Segunda FEB. El equipo ibicenco, que no ha perdido todavía en este 2026, recibirá al Maderas Sorlí Benicarló, en el encuentro que se disputará desde las 19.30 horas en el Pabellón Siroko Sa Pedrera. Los isleños, que alcanzaron la cima de la fase regular el pasado fin de semana, defenderán el primer puesto. Por detrás, con el mismo número de victorias y derrotas, pero con peor ‘basket-average’, se encuentran el Proinbeni UPB Gandía (segundo) y el Amics Castelló (tercero).

Será un duelo de rachas opuestas. Mientras los sanantonienses acumulan seis victorias seguidas (llevan la mejor dinámica de la categoría en la actualidad), los de Benicarló enlanzan tres partidos consecutivos perdidos (son el segundo peor equipo de Segunda FEB en este momento). A priori, el conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal parte como favorito para celebrar el triunfo, pero en una competición tan igualada se producen sorpresas inesperadas. Toca estar alerta.

«Las cosas básicas serán muy importantes»

«El sábado jugamos el quinto partido consecutivo en casa y es muy importante ganarlo, antes de visitar al Llíria y luego ir al parón de las ventanas (de selecciones). Jugamos contra un muy buen equipo en el que, a lo mejor, sus últimos resultados no están siendo positivos. Pero tienen talento con una plantilla bastante larga», manifestó Berrocal, quien recordó que ya fue «difícil» en el duelo de la primera vuelta. Aunque también recalcó que el Class «está creciendo y está bastante mejor que hace unos meses», por lo que debe aprovechar su buen momento.

Del Benicarló subrayó que «es un equipo que juega con mucha energía» y con bastante capacidad anotadora. «A veces juegan un poco más desordenados, lo que te obliga a hacer las cosas básicas bien hechas: la defensa uno contra uno, el rebote, la posición de los jugadores... Las cosas básicas en este partido serán muy importantes», añadió el preparador catalán, quien igualmente mostró la «ilusión» por volver a jugar en casa.

El Maderas Sorlí Benicarlo llega como noveno clasificado de la fase regular, con un balance de siete partidos ganados y diez perdidos. Su entrenador es Sergio Lamúa y en su plantilla cuenta con jugadores de mucho nivel, como los bases Anthony Libroia y Aleix Haro (este último exjugador del Class Sant Antoni), así como el ala-pívot Adrián Sánchez. Su máximo anotador es Libroia, que en 17 partidos de fase regular acumula 243 puntos, a una media de 14,29 por duelo. Mientras, Sánchez es su máximo reboteador (el quinto mejor de la conferencia, con una media de 7,82 capturas por encuentro).