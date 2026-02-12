Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Competición atlética

La sexta edición de la 10K Ibiza-Platja d'en Bossa se televisará para todo el país

RTVE Play retransmitirá, a partir de las 9.30 horas, una carrera que reúne a algunos de los plusmarquistas más importantes del país

Imagen de archivo.

Imagen de archivo. / 10K Ibiza Platja d'en Bossa

Redacción Deportes

Ibiza

La 10K Ibiza-Platja d’en Bossa celebrará el próximo domingo 15 de febrero su sexta edición y podrá seguirse en directo en todo el país a través de RTVE Play desde las 9.30 horas.

Además, conviene recordar que la prueba atlética será también sede del Campeonato de España absoluto y máster de 10 kilómetros en ruta.

La carrera situará a Sant Josep y a Ibiza en el foco del calendario atlético nacional. En los últimos años, la competición ha ganado peso dentro del circuito español de ruta y se ha consolidado como una de las citas destacadas del invierno.

El recorrido discurre por el entorno de Platja d’en Bossa y el Parque Natural de Ses Salines, en un circuito rápido y llano que suele propiciar marcas destacadas. La organización espera una participación de alto nivel en una edición que reunirá a varios de los principales especialistas nacionales.

Una prueba que reúne a principiantes y profesionales

En el plano deportivo, los grandes focos estarán puestos en los actuales plusmarquistas nacionales de 10K. Said Mechaal, que ostenta el récord español con 27:24, parte como uno de los principales aspirantes al título en categoría masculina. En el cuadro femenino, Carla Gallardo, autora de un registro de 31:11, lidera el ranking histórico español y figura entre las favoritas.

La prueba volverá a combinar el componente competitivo con la participación popular, manteniendo su apuesta por atraer tanto a atletas de élite como a corredores aficionados. Con la retransmisión en directo y la presencia de algunos de los mejores fondistas del país, la 10K Ibiza-Platja d’en Bossa afronta una edición de especial relevancia dentro del calendario nacional.

La sexta edición de la 10K Ibiza-Platja d'en Bossa se televisará para todo el país

