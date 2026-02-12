La Federación Balear de Kickboxing y Muay Thai organiza una clase magistral y la Diada de Deporte Escolar

La Federación Balear de Kickboxing y Muay Thai ha programado para este fin de semana dos actividades centradas en la formación técnica y el deporte base: una clase magistral de Muay Thai y la celebración de la Diada de Deporte Escolar.

La primera cita tendrá lugar el próximo viernes, 13 de febrero, con un cursillo técnico dedicado al trabajo de clinch, uno de los aspectos más específicos y determinantes del Muay Thai. La sesión será impartida por el técnico francés Thierry Dupuy, formado en la escuela francesa de esta disciplina, junto a David Serra, seleccionador balear de Tatami Sport. Ambos cuentan con la titulación nacional en Muay Thai, Kickboxing y Defensa Personal.

Gratuito para entrenadores y deportistas federados

La actividad está abierta a los clubes de la isla y será gratuita tanto para entrenadores como para deportistas federados. El inicio está previsto a las 19.45 horas en las instalaciones federativas.

El sábado 14 será el turno de la tradicional Diada de Deporte Escolar, también en la sede de la Federación Balear. Durante la jornada competirán jóvenes practicantes en categorías adaptadas a su edad y nivel.

La competición arrancará a las 10 horas con las modalidades de no contact, mientras que las pruebas con contacto comenzarán a las 11 horas.

La Diada forma parte del programa de deporte escolar impulsado en la isla y reúne a participantes de distintos clubes y centros educativos. Además del componente competitivo, la jornada busca fomentar la práctica deportiva en edades tempranas dentro del ámbito federado.

Con estas actividades, la Federación Balear concentra en un mismo fin de semana formación técnica para entrenadores y competición para las categorías base.