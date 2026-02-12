El Class Sant Antoni, el equipo del momento en la Segunda FEB

El Class Bàsquet Sant Antoni atraviesa su mejor momento de la temporada en la Segunda FEB. El conjunto dirigido por Josep Maria Berrocal acumula seis victorias consecutivas, la mejor racha activa de la categoría entre los dos grupos que conforman la fase regular.

El equipo pitiuso, líder del Grupo Este, permanece invicto en lo que va de 2026. Además, ha consolidado su posición en la cima de la tabla clasificatoria. Su última derrota se remonta al 14 de diciembre, cuando cayó en la pista del CB Zaragoza por 89-69. Desde entonces, los ‘portmanyins’ han encadenado seis victorias, el más reciente el logrado el pasado fin de semana ante el Bueno Arenas Albacete (96-91).

En total, el bloque balear ha encajado únicamente cuatro derrotas en lo que va de campeonato doméstico, lo que le permite compartir el mejor balance del Grupo Este con el Proinbeni UPB Gandía, segundo clasificado. Por su parte, el Amics Castelló, tercero en la tabla, también presenta números similares. Sin embargo, vio interrumpida recientemente su racha de seis victorias consecutivas tras perder ante la Spanish Basketball Academy.

La fase regular, en su tramo decisivo

En el Grupo Oeste, el equipo con la dinámica más positiva es el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que suma cuatro triunfos seguidos y ocupa la novena posición con un balance de nueve victorias y ocho derrotas. También atraviesa un buen momento el CBC Valladolid, entrenado por el extécnico del Sant Antoni David Barrio, que lidera provisionalmente su conferencia con tres victorias consecutivas y un partido más disputado que el Coto Córdoba.

El actual momento del Class recuerda, en parte, al protagonizado la pasada temporada, cuando el conjunto ibicenco estableció un récord de quince victorias consecutivas en la Segunda FEB. Aquel registro, sin embargo, no fue suficiente para conquistar la conferencia, que terminó en manos del Palmer.

Con la fase regular entrando en su tramo decisivo, el Sant Antoni afronta las próximas jornadas con la intención de mantener su regularidad y afianzar el liderato en el Grupo Este.