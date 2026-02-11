Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión estación autobusesSenador FormenteraAnuncios viviendas turísticasBorrasca 'Nils'
instagramlinkedin

Atletismo

El Santa Eulària Ibiza Marathon renueva la 12K para ofrecer una mejor experiencia deportiva al corredor

La distancia estrenará un planteamiento específico con mayor protagonismo para el participante y el ambiente en carrera

Imagen de archivo

Imagen de archivo / Marga Ferrer

Redacción Deportes

Ibiza

El Santa Eulària Ibiza Marathon continúa puliendo detalles de su novena edición, que se celebrará el próximo 18 de abril con un claro propósito: mejorar la experiencia de cada participante. Dentro de ese proceso la organización ha renovado el planteamiento de la prueba de 12 kilómetros para que sus asistentes disfruten de un desarrollo de carrera "más cómodo, fluido y especial". Porque la 12K tendrá una dinámica propia dentro del evento, permitiendo a los participantes correr con mayor espacio y sin interferencias con otras distancias. Esta decisión busca que cada corredor pueda "centrarse en su ritmo, en el entorno y en las sensaciones, disfrutando de una experiencia más limpia y personalizada de principio a fin".

Uno de los beneficios más tangibles de esta renovación será la llegada a meta. Y es que el 12K contará con un final con mayor "protagonismo, animación y visibilidad, convirtiendo el momento más esperado de la jornada en una auténtica celebración tanto para los propios corredores como para los acompañantes". Además, este planteamiento favorece un tramo final "más envolvente, con mejores condiciones para disfrutar del ambiente del evento".

Mientras, el recorrido mantiene intacta su esencia: un circuito "atractivo y accesible" que invita "tanto a quienes debutan en la distancia como a los deportistas que buscan mejorar su marca personal, siempre bajo la filosofía Run&Feel que distingue a la prueba". Así, como parte de esta renovación, la salida de la 12K será a las 16 horas, un detalle operativo que permite optimizar la experiencia general.

Noticias relacionadas y más

Con más de 4.000 corredores inscritos, el Santa Eulària Ibiza Marathon se consolida como "el evento deportivo más multitudinario de la isla y uno de los maratones con mayor proyección internacional del calendario, con más del 70% de participantes procedentes del extranjero". Las últimas plazas siguen disponibles, aunque la previsión es "volver a completar el cupo de dorsales".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuenta atrás para la apertura de la primera escuela municipal de fútbol femenino en Ibiza
  2. Andrea Romero, atleta formenterense: «Si no consigues buenos resultados, la gente pronto se olvida de ti»
  3. Alberto Parrilla y Susana Sevillano se coronan en la Cursa Flor de l'Ametller 2026
  4. El Class Sant Antoni ya está en lo más alto
  5. La SD Ibiza consigue un triunfo vital en la lucha por la permanencia
  6. Este es el pueblo de Ibiza que se convierte en sede de un campeonato de atletismo de España
  7. La SD Portmany cierra su plantilla con los últimos refuerzos de cara al tramo final de la temporada
  8. Josep Maria Berrocal, técnico del Class Sant Antoni: «Mi intención es quedarme, crecer con el Class e intentar ascender»

Nueva edición de la Vuelta a Ibiza MTB con tres días de competición

Nueva edición de la Vuelta a Ibiza MTB con tres días de competición

El Club Nàutic Sant Antoni acoge la segunda prueba de la Copa Balear de Kayak de Mar

El Ibiza Cricket Club nombra como capitán a Lou Vincent, exinternacional con Nueva Zelanda

El Ibiza Cricket Club nombra como capitán a Lou Vincent, exinternacional con Nueva Zelanda

El Santa Eulària Ibiza Marathon renueva la 12K para ofrecer una mejor experiencia deportiva al corredor

El Santa Eulària Ibiza Marathon renueva la 12K para ofrecer una mejor experiencia deportiva al corredor

Josep Maria Berrocal, técnico del Class Sant Antoni: «Mi intención es quedarme, crecer con el Class e intentar ascender»

Josep Maria Berrocal, técnico del Class Sant Antoni: «Mi intención es quedarme, crecer con el Class e intentar ascender»

Dos nadadores del CN Portus, convocados con la selección balear para el Campeonato de España Infantil

Dos nadadores del CN Portus, convocados con la selección balear para el Campeonato de España Infantil

Ibiza se vuelca con el deporte adaptado en un intenso fin de semana autonómico

El Motoclub de Formentera i Eivissa da la cara en la Bassella Race

El Motoclub de Formentera i Eivissa da la cara en la Bassella Race
Tracking Pixel Contents