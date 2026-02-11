El Santa Eulària Ibiza Marathon renueva la 12K para ofrecer una mejor experiencia deportiva al corredor

El Santa Eulària Ibiza Marathon continúa puliendo detalles de su novena edición, que se celebrará el próximo 18 de abril con un claro propósito: mejorar la experiencia de cada participante. Dentro de ese proceso la organización ha renovado el planteamiento de la prueba de 12 kilómetros para que sus asistentes disfruten de un desarrollo de carrera "más cómodo, fluido y especial". Porque la 12K tendrá una dinámica propia dentro del evento, permitiendo a los participantes correr con mayor espacio y sin interferencias con otras distancias. Esta decisión busca que cada corredor pueda "centrarse en su ritmo, en el entorno y en las sensaciones, disfrutando de una experiencia más limpia y personalizada de principio a fin".

Uno de los beneficios más tangibles de esta renovación será la llegada a meta. Y es que el 12K contará con un final con mayor "protagonismo, animación y visibilidad, convirtiendo el momento más esperado de la jornada en una auténtica celebración tanto para los propios corredores como para los acompañantes". Además, este planteamiento favorece un tramo final "más envolvente, con mejores condiciones para disfrutar del ambiente del evento".

Mientras, el recorrido mantiene intacta su esencia: un circuito "atractivo y accesible" que invita "tanto a quienes debutan en la distancia como a los deportistas que buscan mejorar su marca personal, siempre bajo la filosofía Run&Feel que distingue a la prueba". Así, como parte de esta renovación, la salida de la 12K será a las 16 horas, un detalle operativo que permite optimizar la experiencia general.

Con más de 4.000 corredores inscritos, el Santa Eulària Ibiza Marathon se consolida como "el evento deportivo más multitudinario de la isla y uno de los maratones con mayor proyección internacional del calendario, con más del 70% de participantes procedentes del extranjero". Las últimas plazas siguen disponibles, aunque la previsión es "volver a completar el cupo de dorsales".