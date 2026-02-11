Nueva edición de la Vuelta a Ibiza MTB con tres días de competición

La Vuelta a Ibiza MTB Ciclismo Base by UNVRS celebrará en 2026 una nueva edición marcada por su "crecimiento deportivo y organizativo", incorporando por primera vez una tercera etapa y ampliando su programa de actividades dirigidas al ciclismo base. La prueba se consolida así como una cita de "referencia" para jóvenes corredores dentro del calendario balear de mountain bike.

La principal novedad de este año será la ampliación a tres etapas de competición, que se disputarán 3, 4 y 5 de abril, con recorridos adaptados a las distintas categorías y niveles. El programa incluirá una jornada en Santa Eulària y dos jornadas en Sant Antoni, una de ellas en el circuito del merendero —como ya ocurrió en la pasada edición— y otra en formato urbano dentro del municipio. Para esta nueva edición ya han confirmado su presencia federaciones y escuelas a nivel nacional.

Además, el día previo al inicio de la competición se celebrará una jornada especial de entrenamiento técnico, siguiendo el formato introducido el año pasado, en la que varios ciclistas profesionales invitados a la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano compartirán sesión con los jóvenes participantes para trabajar técnica, habilidades y consejos de carrera. “El año pasado contamos con un referente del ciclismo ibicenco como es Enrique Morcillo y con el olímpico José Antonio Hermida. Los más pequeños disfrutaron mucho de la jornada. Es una forma increíble de hacer cantera”, comentaba Raúl Granado, responsable de la vuelta.

Las etapas arrancarán cada día a las 10 horas, desarrollándose durante la mañana con salidas escalonadas por categorías, sumando varias horas de competición entre todos los grupos de edad. La organización mantiene su objetivo de impulsar la cantera del mountain bike y ofrecer a niños y jóvenes un entorno de competición seguro, formativo y vinculado a uno de los grandes eventos MTB del calendario nacional.

Las inscripciones se realizarán a través de la página web de la Federación Balear de Ciclismo, donde los participantes podrán consultar reglamento, categorías y detalles técnicos de cada etapa. La Vuelta Ibiza MTB Ciclismo Base by UNVRS continúa así su evolución como plataforma de iniciación y desarrollo deportivo, acercando a los más jóvenes la experiencia de una gran vuelta por etapas y fomentando los valores del ciclismo desde la base.