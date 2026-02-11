El impacto mediático de la 3 Días Trail Ibiza 2025 supera los 2,5 millones de euros

La 3 Días Trail Ibiza rompe récords. Según los últimos datos de retorno de la inversión (ROI), la pasada edición de la cita ibicenca generó un impacto mediático superior a los 2,5 millones de euros, una cifra récord que sitúa a la carrera como uno de los eventos con mayor retorno publicitario para la isla fuera de la temporada estival.

La repercusión de la prueba ha sido masiva y equilibrada. Solo en medios convencionales (prensa escrita, radio y televisión nacional e internacional), el impacto se valoró en 1,3 millones de euros. A esta cifra se suman otros 1,2 millones de euros generados por la alta interacción en redes sociales, donde el contenido audiovisual de la carrera —incluyendo el documental "Unidos por la montaña" y el resumen emitido en Teledeporte— alcanzó audiencias globales.

La cita atrajo a más de 1.200 corredores de 41 nacionalidades, confirmando su atractivo fuera de nuestras fronteras: el 65% de los participantes se desplazaron desde fuera de las Islas Baleares específicamente para la prueba. Además, el evento se posiciona como un referente en igualdad, habiendo logrado un 41% de participación femenina, un dato muy superior a la media en competiciones de montaña.

La carrera contó con un altísimo nivel deportivo gracias a una destacada presencia de corredores de élite, entre los que se encontraban Antonio Martínez, María Teresa La Chica, Gemma Arenas, Pablo Ibáñez, Pau Capell, Pau Benejam, Bel Calero, Enric Pons, Ainara Arkarazo, Julen e Iván Calvó, Laura Figueiredo, Jesús Gil, Marc Bernades y Carina Helmreich, entre otros.

Además, el evento vivió un momento especialmente emotivo con la participación de Maria Petit, corredora invidente que completó los 30 kilómetros acumulados de las tres etapas junto a Pol Makuri, atleta que nació con hemiparesia y que ejerció como uno de sus guías, demostrando que la montaña es un espacio para todos.

Tras el éxito de estas cifras, la 3 Días Trail Ibiza mira ya a su 13ª edición, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre de 2026. Los interesados en formar parte de este evento podrán realizar su inscripción a partir de este sábado 14 de febrero a las 8 horas en la web de la carrera. La organización mantendrá su promoción de lanzamiento con un precio reducido para los 50 primeros inscritos, ofreciendo modalidades de tres días, dos días o etapas individuales.