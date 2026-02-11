Críquet
El Ibiza Cricket Club nombra como capitán a Lou Vincent, exinternacional con Nueva Zelanda
El nombramiento llega en un momento clave para Ibiza Cricket Club, que busca "reforzar su posición dentro del cricket europeo, desarrollar talento local e internacional y construir una comunidad cricketística sólida y sostenible en la isla"
El Ibiza Cricket Club acaba de anunciar el nombramiento del exjugador internacional de Nueva Zelanda Lou Vincent como nuevo capitán del club, marcando un nuevo capítulo en el "continuo desarrollo y las ambiciones del club dentro y fuera del campo". Vincent aporta al cargo una amplia experiencia internacional, tras haber representado a Nueva Zelanda al más alto nivel en todos los formatos del juego. Reconocido por su liderazgo, inteligencia cricketística y profesionalidad, su nombramiento refleja el compromiso de Ibiza Cricket Club con la mejora de los estándares, el desarrollo del talento y la competición al más alto nivel posible.
En relación con el anuncio, Robin Parmenter, de Ibiza Cricket Club. declara: «Estamos absolutamente encantados de dar la bienvenida a Lou Vincent como capitán del club. Su experiencia en el cricket internacional, combinada con su pasión por el deporte y sus cualidades de liderazgo, será invaluable mientras continuamos creciendo tanto a nivel competitivo como cultural como club.»
Vincent expresó su entusiasmo por el cargo y la oportunidad que se presenta: «Estoy encantado de unirme a Ibiza Cricket Club como capitán. Hay un gran espíritu en el club y un enorme potencial. Tengo muchas ganas de trabajar con los jugadores, aportar mi experiencia y ayudar al club a alcanzar sus objetivos.»
El nombramiento llega en un momento clave para Ibiza Cricket Club, que busca "reforzar su posición dentro del cricket europeo, desarrollar talento local e internacional y construir una comunidad cricketística sólida y sostenible en la isla". Ésta no es la última novedad sobre la próxima temporada y las iniciativas del club, que ya ha anunciado que las anunciará a su "debido tiempo".
