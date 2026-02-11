El Club Nàutic Sant Antoni acoge la segunda prueba de la Copa Balear de Kayak de Mar

La bahía de Portmany acoge este domingo la celebración de la segunda prueba de la Copa Balear de Kayak de Mar, en la que participarán alrededor de 150 palistas de clubes de todo el archipiélago. La prueba estaba prevista para este sábado, pero la mala previsión meteorológica ha obligado a reprogramarla 24 horas más tarde, con el objetivo de asegurar mejores condiciones en el mar.

La competición, que organizan la Federación Balear de Piragüismo y el CNSA, cuenta con dos circuitos de diez kilómetros en mar abierto. Se elegirá uno de ellos en función del viento y la corriente. La primera opción discurre en paralelo al lado norte de la bahía, desde el espigón del puerto hasta el entorno de Cala Salada y regreso al punto de partida, mientras que el segundo parte del mismo punto con rumbo al islote de es Pallaret y vuelta al dique, en paralelo a la costa sur. No se descarta un recorrido alternativo por el interior de la bahía, en caso de que las condiciones no fueran adecuadas en el exterior. Participarán infantiles, cadetes, juveniles, sénior y veteranos, tanto en embarcaciones individuales como en SS2.

La llegada de los participantes al CNSA está prevista a las 11 horas, y la salida de los infantiles será a las 12.30 horas y el resto de categorías lo hará una hora más tarde. La entrega de premios será a las 16 horas, en el edificio polivalente del área deportiva.