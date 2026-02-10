Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Natación

Dos nadadores del CN Portus, convocados con la selección balear para el Campeonato de España Infantil

Sofía María Juan García y Lluc Cardona Morata representarán a Baleares del 13 al 15 de febrero en Pontevedra

Imagen de Sofía María y Lluc Cardona

Imagen de Sofía María y Lluc Cardona / CN Portus

Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

El CN Portus vuelve a tener presencia en una gran cita nacional. Los nadadores infantiles Sofía María Juan García y Lluc Cardona Morata han sido convocados por la Federación Balear de Natación para disputar el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas, que se celebrará del 13 al 15 de febrero en Pontevedra. Ambos deportistas viajarán este jueves junto al resto de la expedición balear para competir en una de las competiciones más exigentes del calendario nacional en categoría infantil.

Lluc Cardona Morata afrontará un exigente calendario en el estilo braza, con participación en las pruebas individuales de 50, 100 y 200 metros, además de formar parte del equipo de relevo 4x200 libre. Por su parte, Sofía María Juan García competirá en 50, 100 y 200 metros espalda, así como en los 100 metros libre. Además, será una pieza importante en los relevos, participando en el 4x100 libre, 4x200 libre y 4x100 estilos.

Desde el CN Portus destacan la "importancia de esta convocatoria para ambos nadadores, que tendrán la oportunidad de representar tanto al club como a las Islas Baleares en una cita de máximo nivel competitivo".

