El Motoclub de Formentera i Eivissa da la cara en la Bassella Race

La Bassella Race volvió a reunir este fin de semana a la élite del Enduro europeo en una de las pruebas más multitudinarias y exigentes del calendario internacional. Más de 1.200 pilotos se dieron cita en esta emblemática competición, que contó con nombres de primer nivel como el vigente campeón del mundo Josep García (KTM), Antoine Magain (Sherco), Theophille Espinasse (Fantic), Jaume Betriu (KTM) o Ramón Godino (Beta), entre otros. Como es tradición, el Motoclub de Formentera i Eivissa no faltó a la cita. La Bassella es una de las pruebas fijas en el calendario de los pilotos pitiusos, que año tras año se desplazan para medirse con algunos de los mejores especialistas del panorama internacional.

Un terreno extremo

La prueba se disputó entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero. La jornada del sábado sirvió como antesala con la celebración de la espectacular Xtreme Race de Hard Enduro, carreras de motocross de clásicas y categorías infantiles, además de la vuelta de reconocimiento al recorrido del domingo.

Y el terreno no dio tregua. Las lluvias acumuladas en las últimas semanas dejaron un trazado completamente embarrado, muy técnico y extremadamente exigente. El paso de cientos de motocicletas convirtió el circuito en un auténtico campo de batalla: grandes roderas, zonas impracticables, continuas salpicaduras de barro que reducían la visibilidad y atascos en las trialeras más complicadas marcaron el desarrollo de la prueba.

El domingo llegó el plato fuerte con un recorrido de 70 kilómetros al que las categorías Friends debían dar una vuelta y las categorías Pro, dos. Como es habitual, uno de los momentos más delicados fue la salida masiva, siempre espectacular y siempre peligrosa, donde las caídas y los embudos condicionan buena parte de la carrera.

Adrià Costa, entre la élite

Entre los representantes ibicencos destacó la actuación de Adrià Costa, que ya sabe lo que es subir al podio en esta cita en ediciones anteriores. En esta ocasión compitió en la máxima categoría, la PRO, enfrentándose a varios de los mejores pilotos del Mundial. Costa firmó una meritoria 19ª posición final, un resultado de enorme valor teniendo en cuenta el nivel de la parrilla y la dureza del terreno. El triunfo en la categoría reina fue para el campeón del mundo de EnduroGP, Josep García.

El resto de la expedición

El resto de pilotos del Motoclub también lograron completar la exigente prueba pese a sufrir distintos percances y problemas mecánicos, demostrando resistencia y compromiso en una carrera donde simplemente terminar ya es un logro.

• Nick Ranson, 28º en categoría Friends 40

• Alberto Vingut, 46º en categoría Friends 30

• Enzo Billaud, 105º en categoría Friends 30

La participación ibicenca en la Bassella Race vuelve a confirmar el crecimiento del Enduro pitiuso y la ambición de unos pilotos que no dudan en medirse con la élite en uno de los escenarios más duros del año