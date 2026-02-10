Ibiza se vuelca con el deporte adaptado en un intenso fin de semana autonómico

Ibiza fue escenario el pasado fin de semana de los Campeonatos de Ibiza y Baleares Adaptados de Invierno 2026 en las disciplinas de atletismo, natación y petanca, una cita que volvió a poner en valor el crecimiento del deporte adaptado en la isla y el enorme nivel de sus deportistas. Durante tres jornadas, las pistas de Can Misses, las piscinas de Es Viver y las pistas del Paseo Marítimo, en la avenida de Juan Carlos I, acogieron una competición marcada por la participación, el esfuerzo y un excelente ambiente deportivo.

Atletismo en Can Misses

La competición arrancó el sábado por la mañana en la pista de atletismo de Can Misses con la disputa de las pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos. En el Campeonato de Baleares destacó Javier Perales, que se colgó el bronce en los 100 metros lisos y la plata en los 200 metros. También logró una medalla de plata Moisés J. Márquez en salto de longitud.

A nivel insular, el Campeonato de Ibiza dejó múltiples actuaciones destacadas. Álvaro Jiménez se proclamó campeón en lanzamiento de peso, mientras que Daniel Salazar se llevó el oro en los 100 metros lisos, prueba en la que Allan Javier Moreno fue plata y Antonio Rubio, bronce. Antonio Rubio se impuso en salto de longitud, y Moisés J. Márquez firmó una brillante actuación en los 200 metros lisos masculinos, donde logró el oro, además de repetir primer puesto en los 400 metros. En categoría femenina, Mónica Pallarés se proclamó campeona en los 200 metros lisos.

Natación en Es Viver

La actividad se trasladó el sábado por la tarde a las piscinas de Es Viver, donde se disputaron las pruebas de natación. En el Campeonato de Baleares brilló María Isabel Marí, que se proclamó campeona balear en los 50 metros libres femeninos y sumó además un bronce en los 50 metros braza. Natalia Deris logró la plata en esta última prueba. A nivel colectivo, el equipo ibicenco finalizó en una meritoria tercera posición en la clasificación balear por equipos.

En el Campeonato de Ibiza, Antonio Rubio se adjudicó el oro en 50 metros libres y 50 metros braza masculinos. Natalia Deris fue campeona en 50 y 100 metros braza, mientras que Neus Roselló logró el oro en 50 braza femenino. Jaume González dominó los 100 metros braza y 100 libres masculinos, y María Isabel Marí volvió a subir a lo más alto del podio en los 100 metros libres femeninos.

Petanca en Marina Botafoch

La jornada se cerró el domingo por la mañana con la competición de petanca en las pistas del Paseo Marítimo. En el Campeonato de Baleares, Santiago Descalzo obtuvo la plata en categoría individual, mientras que el equipo formado por José Antonio Caballero, María Isabel Marí y Adrián Salazar logró también la plata en tripletas. En el Campeonato de Ibiza, Descalzo se proclamó campeón individual, con Daniel Salazar como subcampeón y Neus Roselló en tercera posición. En dupletas, el oro fue para Jennifer Roldán y Adrián Guerrero. En tripletas, el equipo compuesto por José Antonio Caballero, María Isabel Marí y Adrián Salazar volvió a subir a lo más alto del podio.

El campeonato volvió a evidenciar el crecimiento del deporte adaptado en Ibiza, tanto en participación como en nivel competitivo. Más allá de las medallas, el fin de semana dejó una imagen clara: la del compromiso, la superación y el orgullo de unos deportistas que continúan rompiendo barreras y consolidando a Ibiza como referencia autonómica en el ámbito adaptado.