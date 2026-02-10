Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El Cric Ses Salines se vistió de gala para su foto de familia

El Cric Ses Salines se vistió de gala para su foto de familia | CRIC SES SALINES

Redacción Deportes

Ibiza

El pasado domingo se celebró en el pabellón Can Guerxo la presentación de los 20 equipos del C.R.i.C. Ses Salines para esta temporada 25-26. Con más de 30 entrenadores y de 200 jugadores en la pista y las gradas llenas de amigos, familiares, patrocinadores y simpatizantes, se vivió una «gran jornada de la familia salinera», en una temporada especial en la que la entidad regresa «al blanco como color principal, color con connotación retro y vuelta a los orígenes».

