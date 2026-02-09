La SD Portmany cierra su plantilla con los últimos refuerzos de cara al tramo final de la temporada

La SD Portmany da por cerrada su plantilla para afrontar el último tramo de la temporada con las incorporaciones de Bruno Romero, Matheus Souza y Carlos Navarro, tres refuerzos que aportan "alternativas en diferentes líneas del equipo". Romero llega al conjunto ibicenco tras haber competido durante las últimas tres temporadas en el fútbol italiano, defendiendo los colores de equipos como el AC Geraci y el CD Bosa. El futbolista ya ha participado con su nuevo club en los dos últimos encuentros del equipo, ambos saldados con victorias.

Por su parte, Souza se incorpora como un jugador polivalente en ataque, capaz de aportar verticalidad y gol. El futbolista ha desarrollado su trayectoria en el fútbol catalán, pasando por clubes como la UE Torroella y la UE La Jonquera, reforzando el potencial ofensivo del equipo. El lateral izquierdo Carlos Navarro regresa al club tras haber formado parte de la plantilla la pasada temporada, reforzando una posición clave en este tramo final de competición.

Estos últimos refuerzos, sumados a las incorporaciones realizadas en semanas anteriores de Santi Alzate, Luis Miguel Ibáñez y André Matos, permiten a la SD Portmany dar por cerrada su plantilla para afrontar con mayores garantías el tramo final de la temporada en Tercera RFEF.