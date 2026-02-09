Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Footvolley

Platja d’en Bossa inaugurará la Liga Nacional de Footvolley

La primera etapa tendrá lugar los días 2 y 3 de mayo

Imagen de archivo / LNF

Redacción Deportes

Ibiza

Platja d’en Bossa acogerá por tercer año consecutivo la etapa inaugural de la Liga Nacional de Footvolley Costa Adeje 2026, que se celebrará los días 2 y 3 de mayo frente al Ushuaïa Beach Hotel. El evento está organizado por la Asociación Deportiva Ibiza Footvolley, en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Josep. Desde la organización destacan su "satisfacción e ilusión por el crecimiento del evento y del footvolley en la isla, y prevén alcanzar un récord de participación en esta edición".

La programación se completará con entrenamientos abiertos, un mini torneo y actividades dirigidas a niños y niñas del municipio, reforzando el carácter participativo y formativo del evento. La Asociación Deportiva Ibiza Footvolley nació en mayo de 2020 con el objetivo de "instalar y afianzar el footvolley" en Ibiza. Otro de los pilares básicos de la asociación es "fomentar y promocionar la práctica del footvolley, facilitando todos los recursos necesarios a sus socios para la buena práctica de este deporte, inspirando un estilo de vida saludable en un entorno natural con innumerables beneficios a nivel físico y emocional".

