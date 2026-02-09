Platja d’en Bossa inaugurará la Liga Nacional de Footvolley

Platja d’en Bossa acogerá por tercer año consecutivo la etapa inaugural de la Liga Nacional de Footvolley Costa Adeje 2026, que se celebrará los días 2 y 3 de mayo frente al Ushuaïa Beach Hotel. El evento está organizado por la Asociación Deportiva Ibiza Footvolley, en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Josep. Desde la organización destacan su "satisfacción e ilusión por el crecimiento del evento y del footvolley en la isla, y prevén alcanzar un récord de participación en esta edición".

La programación se completará con entrenamientos abiertos, un mini torneo y actividades dirigidas a niños y niñas del municipio, reforzando el carácter participativo y formativo del evento. La Asociación Deportiva Ibiza Footvolley nació en mayo de 2020 con el objetivo de "instalar y afianzar el footvolley" en Ibiza. Otro de los pilares básicos de la asociación es "fomentar y promocionar la práctica del footvolley, facilitando todos los recursos necesarios a sus socios para la buena práctica de este deporte, inspirando un estilo de vida saludable en un entorno natural con innumerables beneficios a nivel físico y emocional".