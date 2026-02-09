Ilusión y valores sobre el tatami en Santa Eulària

Santa Eulària fue escenario el pasado domingo del I Trofeo Jóvenes Promesas de judo, una cita que reunió a más de 80 judocas de las categorías benjamín y alevín pertenecientes a los clubes Gokyo Ryu, Dojo Ibiza, Samyd y Judo J. L. Pollo.

El tatami se llenó de ilusión, nervios y aprendizaje en una jornada marcada por un ambiente ejemplar, donde los valores que definen el judo —respeto, disciplina, compañerismo y afán de superación— estuvieron presentes en cada saludo y en cada combate. Más allá de los resultados, el protagonismo fue para la formación y el crecimiento de los más pequeños, que vivieron una experiencia "enriquecedora" tanto dentro como fuera del área de competición, explican desde la organización.

El trofeo nace con la intención de "fortalecer el deporte base en la isla", piedra angular del futuro del judo pitiuso. La apuesta por este tipo de encuentros no solo permite a los jóvenes deportistas sumar horas de tatami, sino también "reforzar valores esenciales que les acompañarán en su desarrollo personal y deportivo".

El éxito de participación y el excelente clima vivido durante toda la jornada consolidan esta primera edición como "una cita con vocación de continuidad". Los clubes organizadores reafirman así su "compromiso con la cantera y con el impulso de las nuevas generaciones, auténtico motor del judo en Ibiza", apuntan.