Judo
Ilusión y valores sobre el tatami en Santa Eulària
Más de 80 deportistas benjamines y alevines participan en una jornada marcada por el compañerismo y el aprendizaje
Santa Eulària fue escenario el pasado domingo del I Trofeo Jóvenes Promesas de judo, una cita que reunió a más de 80 judocas de las categorías benjamín y alevín pertenecientes a los clubes Gokyo Ryu, Dojo Ibiza, Samyd y Judo J. L. Pollo.
El tatami se llenó de ilusión, nervios y aprendizaje en una jornada marcada por un ambiente ejemplar, donde los valores que definen el judo —respeto, disciplina, compañerismo y afán de superación— estuvieron presentes en cada saludo y en cada combate. Más allá de los resultados, el protagonismo fue para la formación y el crecimiento de los más pequeños, que vivieron una experiencia "enriquecedora" tanto dentro como fuera del área de competición, explican desde la organización.
El trofeo nace con la intención de "fortalecer el deporte base en la isla", piedra angular del futuro del judo pitiuso. La apuesta por este tipo de encuentros no solo permite a los jóvenes deportistas sumar horas de tatami, sino también "reforzar valores esenciales que les acompañarán en su desarrollo personal y deportivo".
El éxito de participación y el excelente clima vivido durante toda la jornada consolidan esta primera edición como "una cita con vocación de continuidad". Los clubes organizadores reafirman así su "compromiso con la cantera y con el impulso de las nuevas generaciones, auténtico motor del judo en Ibiza", apuntan.
- Cuenta atrás para la apertura de la primera escuela municipal de fútbol femenino en Ibiza
- Andrea Romero, atleta formenterense: «Si no consigues buenos resultados, la gente pronto se olvida de ti»
- Noelia Pérez y Nelson Henao se llevan la Cursa del Ibiza X Aniversario
- La diversión y la solidaridad, protagonistas en la Marcha Cicloturista Popular des Porquet
- Ibiza suma nuevos cinturones negros de judo en Mallorca
- El Class Sant Antoni ya está en lo más alto
- Alberto Parrilla y Susana Sevillano se coronan en la Cursa Flor de l'Ametller 2026
- La SD Ibiza consigue un triunfo vital en la lucha por la permanencia