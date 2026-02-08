La SD Ibiza consigue un triunfo vital en la lucha por la permanencia

La SD Ibiza consiguió mucho más que tres puntos ante el Castellón B. Los rojillos vencieron (3-1) a un rival directo en la disputada lucha por la permanencia en el grupo III de Segunda RFEF y a un hueso muy duro de roer como el filial orellut, que afrontaba el duelo en zona de play-out y empatado a puntos con los pitiusos, aunque con peor diferencia de goles.

El partido comenzó de la forma más alocada posible. El Castellón B dispuso de la primera oportunidad para abrir la lata a los 60 segundos, pero el disparo desde la frontal del área de Carlos Segura se marchó fuera, por poco, de la portería defendida por Edu Frías.

Acto seguido, prácticamente en la primera posesión de balón de los locales, llegó el gol. Corría el minuto 2 cuando un gran pase filtrado a la espalda de la defensa visitante acabó en las botas del lateral diestro Raúl Castro. El carrilero granadino aprovechó una indecisión del cancerbero rival, Juanki, que se quedó a media salida, para asistir a Fernando Carrasco, quien, a portería vacía, estableció el 1-0 en el marcador del Municipal de Sant Rafel.

Con el resultado en contra, el Castellón B se puso inmediatamente las pilas y comenzó a desarrollar un gran fútbol. Los castellonenses, pese a luchar por la permanencia, demostraban una notable clarividencia en su estilo de juego, vistoso y bien elaborado.

Poco después, en el minuto 11, tuvieron una ocasión de oro para igualar el encuentro. El esférico, tras un despeje fallido, quedó muerto prácticamente dentro del área pequeña defendida por el club rojillo. El balón quedó manso en los pies de Rubén Català, pero se quedó con la miel en los labios al aparecer en escena Frías. El guardameta catalán salió con todo para tapar el disparo y lo detuvo con el cuerpo.

Pasaban los minutos y eran los orelluts quienes seguían llevando el control del encuentro. Aunque generaban ocasiones y acumulaban numerosas aproximaciones, se mostraban negados de cara al gol, la auténtica salsa del fútbol.

Tras el arreón visitante, el combinado dirigido por Casañ espabiló y volvió a asomarse a la meta rival, aunque sin excesivo peligro. Así, un chut de Sergio Rico acabó manso en las manos de Juanki.

Pese a que el Castellón B desplegaba un buen juego ofensivo, en fase defensiva no se mostraba sólido. Al atacar de forma constante, se exponía a las contras de la SD Ibiza. En una de las pocas de las que dispuso, el joven extremo formenterense Lorenzo Busi tuvo, a la media hora de partido, un mano a mano. Sin embargo, su intento de vaselina se marchó por encima del travesaño, en una ocasión casi inmejorable para poner el 2-0.

A medida que avanzaban los minutos, el duelo, correspondiente a la vigesimosegunda jornada del grupo 3 de Segunda RFEF, bajó el ritmo frenético impuesto en los compases iniciales. Esta circunstancia beneficiaba los intereses de los isleños, que buscaban volver a la senda del triunfo tras tres jornadas consecutivas sin ganar.

Con el 1-0, los dos contrincantes se marcharon al descanso.

Casañ no introdujo ninguna modificación en el once titular con respecto a la jornada anterior, cuando su equipo empató (1-1) ante el Porreres. Sin embargo, tras el paso por vestuarios tomó una decisión arriesgada al realizar un triple cambio, algo poco habitual en el fútbol. Así, el goleador Fernando Carrasco, incorporado a la disciplina rojilla en el pasado mercado de invierno y que ha comenzado con muy buen pie su etapa en la isla, no salió de inicio en el segundo acto, al igual que Jaume Villar y Sergio Rico. En su lugar entraron Teo James, Álex Sánchez y Marcos García.

Precisamente, dos de las modificaciones introducidas por Casañ fabricaron una buena jugada que estuvo cerca de acabar en el segundo gol de los locales. Marquitos, en un rápido contragolpe, sirvió un excelente pase desde la banda izquierda. El balón llegó a los pies de Álex Sánchez, que disparó a portería, pero Juanki se hizo grande y evitó el 2-0 con una gran intervención.

Parecía que la SD Ibiza tenía el partido controlado. No obstante, los cambios del Castellón B surtieron efecto de inmediato. Prueba de ello fue el gol de la igualdad, obra de Nico Font en el minuto 60, cuando llevaba pocos minutos sobre el césped del Municipal de Sant Rafel. El ariete aprovechó una serie de rechaces para establecer el 1-

Con el empate, el filial del Castellón se vino arriba. Sin embargo, casi sin tiempo para celebrarlo, se llevó un jarro de agua helada. En el minuto 64, un defensor visitante perdió un balón que tenía controlado y Lorenzo Busi, muy atento, lo recuperó y enfiló, sin oposición, hacia la portería local. Esta vez, el delantero pitiuso no perdonó en el mano a mano y firmó el 2-1.

El 2-1 hizo mucho daño a los albinegros. Los pupilos de Casañ olieron sangre y Álex Sánchez puso la puntilla. El ariete ibicenco logró su primer gol liguero de la temporada en el minuto 75. El delantero centro marcó a placer.