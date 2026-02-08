El Class Sant Antoni ya está en lo más alto

El Class Bàsquet Sant Antoni ya está en la cima. El equipo ibicenco ganó este domingo al Bueno Arenas Albacete (96-91) en el Pabellón Siroko Sa Pedrera en un partido que dominó de principio a fin, pero en el que tuvo que emplearse a fondo, y sufrir mucho, para doblegar a un rival que luchó hasta el último segundo.

Pero la sexta victoria consecutiva del equipo entrenado por Josep Maria Berrocal (la decimotercera de la temporada) vale doble. Primero, un liderato compartido con el Proinbeni UPB Gandía (que el sábado venció al Oca Global Salou por 82-74) y el Amics Castelló (que el día antes cayó con la Spanish Basketball Academy por 96-95). El triunfo, además, sirve para escapar de los albaceteños, a los que se les abre una distancia de un partido más ganado y el ‘basket-average’. Jornada redonda.

Dani de la Rúa volvió a dar una clase magistral para guiar a los suyos a una victoria capital. El base de Azuqueca de Henares acabó como el MVP del choque (20 de valoración), gracias a sus 14 puntos, 3 asistencias, 3 balones recuperados y 2 rebotes. Sin embargo, el máximo anotador de los locales fue Kai Johnson con 19 puntos. En el bando visitante, no fue suficiente la exhibición de Nicklaus Reid, que con sus 22 puntos fue el máximo anotador del choque.

La salida de los ibicencos fue espectacular, sabedores de que había mucho en juego. En un visto y no visto, los isleños se escaparon 10-2 en el marcador, marcando territorio y dejando claro a los manchegos que iban a tener que pelear mucho si querían sacar algo de su visita a Ibiza. Sin embargo, no tardó en salir a relucir la calidad de los visitantes, que con dos triples consecutivos (obra de Chuso González y Juan Hierrezuelo), se metieron de lleno (10-8).

Los de Berrocal, a lo suyo

Pero los de Berrocal siguieron a lo suyo y encontraron en Kai Johnson a su líder. El jugador norteamericano empezó a enchufarla desde los 6,75 metros (encestó dos canastas seguidas), mientras que el Bueno Arenas vivió de los puntos de Vanaclocha, que comenzaba a hacer daño bajo los aros. Sin embargo, los pitiusos mantuvieron una distancia de seguridad y acabaron el primer cuarto dominando claramente por 26-19.

Los pitiusos se mantuvieron enchufadísimos en el inicio del segundo acto. Tanto que descosieron a los albaceteños a base de triples. Fueron dos de De la Rúa y uno de Paz que dispararon a los locales hasta el 35-23, estableciendo su máxima ventaja.

Fue Reid, con sus puntos, el que mantuvo a flote a los suyos. Hasta que apareció Jeff Solarin en escena. Dos triples del estadounidense devolvieron al Class hasta los +12 (41-29). David Varela, entrenador del Albacete, pidió tiempo muerto para frenar el vendaval. No lo consiguió. Porque, de salida, el mago De la Rúa, en una gran acción personal, encestó para fijar el 43-29 en una nueva máxima diferencia. Puro espectáculo.

Los isleños se estaban gustando y al Bueno Arenas se le acumulaban los problemas. Hierrezuelo se tuvo que marchar al banquillo al filo del descanso con cuatro faltas personales. El Class no levantó el pie y entonces apareció Gerard Blat, exjugador del Albacete, para con dos triples dar en la línea de flotación de los visitantes (51-37). En el último suspiro, Reid, con una canasta de tres sobre la bocina, dejó el partido con un 51-40 al descanso.

Los isleños lo estaban bordando, dominando en todas las facetas del juego y con un acierto espectacular: 7/14 en tiros de dos, 10/15 en los triples y 7/8 en los libres. Ocho jugadores de los ‘portmanyins’ habían anotado en esos dos primeros cuartos, con Solarin (11) y De la Rúa (10) como figuras destacadas en el aspecto ofensivo. En los visitantes, Reid (con 12 puntos) y Vanaclocha (con 10) lideraban el ‘ranking’ de encestadores.

En la reanudación, el Bueno Arenas arrancó con un 0-5 (dos puntos de Muñoz y tres de Reid) para acercarse al 51-45. Contestó De la Rúa con otro triple (54-45), pero los peninsulares volvieron a las andadas con otro 0-5 (canasta de dos de Muñoz y de tres de González) para acercarse peligrosamente (54-47).

Los de Berrocal mantuvieron la calma y los visitantes se desquiciaron con una antideportiva y una técnica. Pero Johnson y Nicola Zizic interpretaron a la perfección el momento. Templanza y sangre fría, además de puntos para devolver la tranquilidad. Consecuencia, 65-52. Un +13 que se mantuvo al acabar el tercer cuarto, que se cerró con un triple inmenso de Rodrigo Gómez (77-64).

En el último cuarto, el Sant Antoni se escapó hasta el +15 con dos libres de Zizic. Poco después, el montenegrino se tuvo que retirar tras un fuerte golpe en la espalda en una caída. Eso enfrió a los ibicencos, que se vieron sólo ocho arriba cuando restaban algo más de seis minutos (81-73). Berrocal lo paró con un tiempo muerto. De salida, dos puntos de Johnson aliviaron a los isleños (83-73), pero contestó Aguilar con un triple (83-76).

En ese intercambio de golpes, el Class se mantuvo firme y entró a los últimos dos minutos ganando 90-80. Sin embargo, lo que parecía que podía ser un final tranquilo se convirtió en todo lo contrario, ya que el Albacete apretó hasta la extenuación. El encuentro acabó con un apretadísimo 96-91, pero la victoria se quedó en la isla.