Alberto Parrilla y Susana Sevillano se coronan en la Cursa Flor de l'Ametller 2026

El fuerte viento no impidió la celebración, un año más, de la Cursa Flor de l’Ametller en el paraje de Santa Agnès (es Pla de Corona), una de las carreras más emblemáticas del calendario de atletismo de invierno de la isla. En esta edición, los vencedores absolutos de la mítica prueba, disputada este domingo 8 de febrero, fueron Alberto Parrilla Ponce y Susana Sevillano Arévalo, en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

Parrilla, corredor nacido en 1994 e inscrito en el C.A. Vellenc, fue el primer atleta en cruzar la línea de meta. Lo hizo con un tiempo de 25 minutos y 51 segundos.

Tras Parrilla, el siguiente en acabar la competición fue Nelson Alexander Henao Giraldo, del Club Atletisme Pitiús (CAP), con 26 minutos y 18 segundos.

Henao, quien hace precisamente una semana reinó en la 'Cursa Ibiza X Aniversario' de la UD Ibiza, volvió a firmar una destacada actuación este domingo, aunque esta vez en la Cursa Flor de l’Ametller. Con ello finalizó con una excelente competición en la mítica carrera que acoge Santa Agnès, coincidiendo con la celebración de sus fiestas patronales y con la época de floración de los almendros, un árbol que abundaba en la zona.

Eso sí, Henao tuvo que emplearse a fondo para ser el segundo participante más veloz de la carrera. Aunque lo logró sin demasiadas dificultades, el tercer clasificado, David Grille Marín, del C.A. Vellenc, se quedó a tan solo 23 segundos de arrebatarle la plata.

Resultados en la categoría femenina

Por su parte, Sevillano, deportista perteneciente al Club Marathon Mallorca, fue la primera mujer en completar la exigente prueba, de aproximadamente 7.500 metros de recorrido. La experimentada runner, que fue decimonovena en la clasificación absoluta, paró el cronómetro en 31 minutos, 18 segundos y ocho milésimas. Este resultado le permitió quedarse a unos cinco minutos y medio del vencedor.

Sevillano fue la principal protagonista en la categoría femenina. La atleta barcelonesa no encontró demasiada oposición para alzarse con la victoria. Prueba de ello fue la notable diferencia que le sacó a su principal competidora de la jornada, Indre Barkute, del G.D. Presuntos Triatletas, quien concluyó la prueba en 32 minutos y 39 segundos. En otras palabras, Barkute fue un minuto y 21 segundos más lenta que la campeona.

En el último cajón del podio femenino se subió Carolina Gámez Bustos, de la Peña Deportiva Santa Eulalia, quien detuvo el cronómetro en 32 minutos, 50 segundos y nueve milésimas. La experimentada corredora logró el bronce al imponerse a la cuarta clasificada, Ana Bella Castaño Perdigón (33 minutos y 38 segundos).

La modalidad de 7.500 metros, el plato fuerte del día, abarcó desde la categoría sub-18 hasta la máster. Sin embargo, también se habilitó otro trazado, de un kilómetro, para los participantes sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16.

Además, se trazó otro circuito para los más pequeños (sub-8), de unos 300 metros.

Con ello, se cerró, un año más, una carrera consolidada en la isla, que en esta edición registró un total de 463 inscritos.