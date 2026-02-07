El Trasmapi HC Eivissa tumba al Sinfín Santander y recupera la sonrisa

El Trasmapi HC Eivissa volvió a la senda de la victoria este sábado en Sa Blanca Dona tras imponerse al Blendio Sinfín Santander (29-25), un rival que aterrizaba en la isla sin conocer la derrota desde el 30 de noviembre y que acabó hincando la rodilla ante un conjunto ibicenco muy serio de principio a fin. Ni siquiera el partidazo de Da Silva, autor de diez goles, fue suficiente para frenar a un equipo que jugó con personalidad y supo gestionar los momentos clave. Broto y la madurez de los locales en los minutos clave decidieron el duelo.

El cuadro de Geno Tilves salió con un plan muy claro: intensidad defensiva y transición rápida. La telaraña ideada por el técnico dio resultado desde el inicio. Sinfín fue incapaz de anotar en los primeros ocho minutos y el Trasmapi lo aprovechó para abrir una brecha temprana (4-0) que marcó el guion del encuentro.

Poco a poco, los cántabros fueron encontrando soluciones en ataque, especialmente a través de Da Silva, un quebradero de cabeza constante para la defensa local. El paso a defensa 6-0 les permitió ajustar atrás y el Trasmapi tuvo que trabajar más cada posesión. Aun así, los ibicencos mantuvieron la calma, recuperaron fluidez ofensiva y volvieron a estirarse en el marcador (9-5), obligando a José Manuel Herrero a detener el partido mediada la primera mitad.

El tiempo muerto activó a los visitantes, que mejoraron sus porcentajes y encontraron lanzamientos más claros. Sin embargo, se toparon una y otra vez con un inconmensurable Jorge Broto. El guardameta sostuvo a los suyos en el momento más delicado y permitió al HC Eivissa marcharse al descanso con una renta de cuatro goles (15-11).

Tras el paso por vestuarios, Sinfín salió decidido a cambiar el rumbo. Dos exclusiones casi consecutivas dejaron al Trasmapi con dos hombres menos y parecían abrir la puerta a la remontada. Pero, una vez más, emergió Broto con tres intervenciones decisivas que mantuvieron la ventaja. En ataque, Dani Bernárdez castigó desde el pivote con una eficacia demoledora.

El conjunto santanderino no bajó los brazos y logró reducir la diferencia a un solo tanto en el ecuador del segundo tiempo, apoyado en una defensa más agresiva y las paradas de Doval. Sa Blanca Dona contuvo la respiración. Sin embargo, el Trasmapi demostró madurez competitiva: supo jugar con cabeza, seleccionó mejor los lanzamientos y volvió a abrir hueco (cuatro arriba a falta de ocho minutos).

Las prisas se apoderaron entonces del Sinfín. Los errores no forzados y la precipitación condenaron a los visitantes. Tilves pidió calma y su equipo ejecutó con precisión para ampliar la renta hasta los cinco goles. Herrero arriesgó con portero-jugador en los últimos minutos, pero la lesión de Da Silva terminó por diluir cualquier atisbo de reacción.

El 29-25 final certificó una victoria de peso para el Trasmapi, que recupera sensaciones tras dos derrotas consecutivas y firma una actuación muy completa ante uno de los equipos más en forma de la categoría. Con este triunfo, ibicencos y santanderinos quedan empatados en la zona media con 20 puntos, igualados también con el Barça B y a cuatro del play-off de ascenso.