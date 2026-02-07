La SD Ibiza busca «un paso más hacia la salvación» ante un rival directo

La SD Ibiza afronta este domingo, 8 de febrero, un duelo clave en la lucha por la permanencia en el grupo 3 de Segunda RFEF. El conjunto pitiuso, duodécimo clasificado, recibe en el Municipal de Sant Rafel (11.30 horas) al Castellón B, equipo que delimita los puestos de play-out y que cuenta con los mismos puntos que el club rojillo.

Así, los hombres dirigidos por Raúl Casañ buscarán resarcirse ante su afición tras el duro varapalo sufrido en la jornada anterior, cuando la UE Porreres empató el derbi autonómico con un gol sobre la bocina. Un tanto que dejó a los ibicencos sin dos puntos muy valiosos en tierras mallorquinas y en el último suspiro del encuentro.

Los locales, en caso de derrota, caerían a puestos de promoción de descenso a Tercera RFEF, ya que los castellonenses les adelantarían en la clasificación. Además, a Sa Deportiva no le basta en exceso el empate, puesto que el filial orellut se impuso en el partido de la primera vuelta por 2-1, lo que le otorga el golaveraje particular.

La SD Ibiza suma 27 puntos en 21 jornadas, una cifra que, tras un mal arranque de temporada, le ha permitido escalar progresivamente posiciones en la tabla y abrir una ligera brecha con los equipos situados en la zona más comprometida. De hecho, los pupilos de Casañ encaran el choque, correspondiente a la jornada 22 del campeonato, con seis puntos de ventaja sobre el Atlètic Lleida, que marca el descenso directo. Aun así, la salvación sigue lejos y no hay margen para la relajación.

Cinco puntos en cinco partidos

El inicio de 2026 no está siendo el más positivo para la entidad presidida por Vicente López en términos de resultados. En lo que va de año, el equipo ha sumado cinco puntos en cinco jornadas, con un balance de dos derrotas, dos empates y una sola victoria, lograda el pasado 11 de enero frente a la UE Olot (2-1), con goles de los defensores Raúl Castro y Tomás Bourdal. Un triunfo que ya queda casi un mes atrás.

Por su parte, el Castellón B llega en dinámica ascendente. Desde la llegada al banquillo del técnico catalán Óscar López el pasado 26 de diciembre, el filial albinegro no conoce la derrota. Encadena cinco partidos ligueros consecutivos sin perder, con tres empates en sus primeros compromisos y dos victorias en las dos últimas jornadas.

Precisamente, Casañ se refiere a la dificultad de medirse a un rival que atraviesa un gran momento de forma: «Va a ser un partido muy complicado, ya que nos enfrentamos a un equipo que está en una dinámica muy positiva y que en las dos últimas jornadas ha ganado a rivales de entidad como el Reus Reddis (2-3) y el Atlético Baleares (2-1). Tienen futbolistas de mucha calidad y juegan con un estilo muy ofensivo, aunque, por contra, eso implica encajar más goles». Y agrega: «Estamos preparados. Es un partido muy importante para volver a sumar de tres en casa y dar un pasito más hacia la consecución del objetivo de la salvación».