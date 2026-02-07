El San Pablo recibe una dura goleada en casa del Bembrive

El San Pablo–Eivissa se fue de vacío en el duelo correspondiente a la decimoctava jornada del Grupo I de la Segunda División de Fútbol Femenino ante el Bembrive, uno de los colosos de la competición. Así, el conjunto ibicenco fue superado por su rival, que le endosó una dolorosa goleada por 4-0.

El resultado fue abultado. Sin embargo, las locales encontraron dificultades para inaugurar el marcador en el Pabellón Polideportivo de Candeán, en Vigo. De hecho, la primera diana de la tarde no llegó hasta el minuto 15, cuando María Vidal Mariño adelantó a las suyas. Poco después, en el 17, la jugadora local Claudia Martínez Guitiérrez amplió la ventaja al firmar el 2-0.

Con el 2-0 se llegó al descanso. Aunque no se trataba de una desventaja insalvable, lo cierto es que el panorama se antojaba muy complicado para el combinado del barrio de Ca n’Escandell. Y es que el Bembrive atraviesa un excelente momento de forma. Prueba de ello son los resultados de las últimas cinco jornadas, en las que ha salido victorioso en cuatro ocasiones y ha firmado un empate en la restante.

Tras el paso por vestuarios, el guion del partido no cambió en exceso. No hubo ningún giro que hiciera soñar al San Pablo con puntuar en su visita a tierras gallegas. Por el contrario, el Bembrive sentenció prácticamente el encuentro poco después de la reanudación, cuando en el minuto 24 Paola Otero firmó el 3-0.

Con el paso de los minutos y sin que el marcador se moviera, las esperanzas del conjunto isleño de sacar algo positivo se esfumaban prácticamente por completo.

El golpe definitivo llegó en el minuto 32, cuando Antía Boullosa se sumó a la fiesta del conjunto verde y anotó el 4-0 final.

A pesar del duro resultado, el equipo entrenado por Sergio Oruj se mantiene en la zona media de la tabla. Así, el conjunto pitiuso duerme en una cómoda octava posición, con 23 puntos sumados en 16 encuentros disputados. Conviene recordar que el San Pablo todavía tiene dos partidos ligueros pendientes. De lograr puntuar en ellos, podría incluso escalar más posiciones en la clasificación.