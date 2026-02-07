La Peña Deportiva pierde ante el Felanitx y se aleja del liderato

La Peña Deportiva sucumbió en su visita al estadio Es Torrentó–Mariona Caldentey tras caer por 3-2 frente al Felanitx. Con este resultado, el conjunto de la Villa del Río se aleja de la cima de la clasificación. Y es que la victoria por la mínima del Manacor, líder provisional del grupo XI de Tercera RFEF, ante el Collerense (1-0) provoca que los pitiusos se sitúen ya a ocho puntos del ascenso directo a Segunda RFEF, reservado al primer clasificado.

La derrota en tierras mallorquinas supone un jarro de agua fría para las ambiciosas aspiraciones del equipo dirigido por Raúl Garrido, pese a que aún tiene un partido pendiente. Más aún si se tiene en cuenta que la Peña Deportiva afrontaba este compromiso, correspondiente a la jornada 21 del campeonato, como clara favorita para sumar los tres puntos, ya que se medía a un rival de la parte baja de la tabla. De hecho, el Felanitx llegaba al encuentro en puestos de descenso a Preferente balear.

Además, conviene recordar que los dos primeros clasificados de la categoría apenas están concediendo tropiezos. Por ello, cualquier resultado que no sea una victoria se traduce en una penalización importante en la lucha por el ascenso. Se trata de una temporada, la 2025-2026, con una pelea muy igualada en los puestos de cabeza.

La SD Portmany da la sorpresa en Binissalem

El triunfo del Felanitx también ponía en serios apuros a otro de los representantes pitiusos del grupo, la SD Portmany, inmersa igualmente en la lucha por la permanencia. Sin embargo, pese a la victoria de un rival directo, el conjunto ibicenco no se achantó en su visita al campo del Binissalem y dio la sorpresa al cosechar un valioso triunfo por 1-2. Gracias a ello, mantiene un colchón de tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.

Por su parte, el Inter Ibiza venció por 2-0 al Alcúdia gracias a las dianas de Richardson y Adrià Roque. Con este resultado, los azulones adelantan al propio Alcúdia y se sitúan en la séptima posición. El conjunto entrenado por Carlos Fourcade suma ya 27 puntos en lo que va de campeonato y se encuentra a cinco de la zona de promoción de ascenso, que marca el Mercadal, aunque el conjunto menorquín tiene dos partidos pendientes.

En lo que respecta a la SD Formentera, se medirá en casa a uno de los colosos de la categoría, el Mallorca B, actual segundo clasificado.