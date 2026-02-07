El Gasifred logra un empate ante el Leganés FS que sabe a poco

El Gasifred Atlético perdió una oportunidad de oro este sábado, 7 de enero, para engancharse a los puestos de promoción de ascenso a Primera División. Así, el conjunto ibicenco no pasó del empate (3-3) en su visita al feudo del Leganés FS, equipo que se encuentra en puestos de descenso.

El conjunto dirigido por José Fernández Cortina afrontaba el duelo con la mayoría de los pronósticos a favor para hacerse con el triunfo, pese a haber sumado solo tres puntos de los últimos 15 en juego, los logrados el pasado 31 de enero tras imponerse por 6-4 al AD Sala 10 Wanapix, que llegaba al polideportivo de sa Blanca Dona como líder de la categoría. Un triunfo de enorme prestigio para los ibicencos.

En este sentido, conviene recordar que el combinado madrileño llegaba al partido inmerso en una profunda crisis deportiva. Prueba de ello eran los malos resultados de las últimas semanas, con un balance de ocho derrotas en las diez jornadas más recientes.

Los visitantes querían aprovecharse de la delicada situación de los locales. Sin embargo, nadie regala nada en la categoría de plata del fútbol sala nacional y los azulones tuvieron que emplearse a fondo desde el pitido inicial.

Antes del inicio del partido, el Gasi contaba con 25 puntos (a expensas de lo que ocurra en el encuentro aplazado ante el África Ceutí), mientras que los leganenses sumaban tan solo 14 unidades en su casillero. Sin embargo, la considerable diferencia clasificatoria entre ambos contendientes no se trasladó a lo que se vio sobre la pista La Fortuna.

Eso sí, en la primera mitad el Gasifred no fue por detrás en el marcador en ningún momento. A los 11 minutos, Álvaro Barrera adelantó al conjunto isleño. No obstante, los madrileños no tardaron en reaccionar y, apenas dos minutos después, Carlos Delgado devolvió la igualdad al encuentro, correspondiente a la decimoctava jornada de la Segunda División Nacional de Fútbol Sala Masculino.

Si la respuesta del Leganés FS al tanto de Barrera fue rápida, aún lo fue más la réplica del Gasifred. En ese mismo minuto 13, Ramón Vargas volvió a marcar y otorgó provisionalmente tres puntos vitales para la entidad presidida por Juan Ruiz Hinojosa.

Con el resultado de 1-2, ambos contendientes se marcharon al descanso.

En la segunda parte, los locales reaccionaron y llegaron a remontar el partido gracias a los goles de Mario García y Pablo Merino, en los minutos 23 y 28, respectivamente.

El redebudante Vicent Valdés, marca el definitivo 3-3

Cuando parecía que el cuadro ibicenco iba a sucumbir y marcharse de vacío de Leganés, apareció en escena Vicent Valdés, quien redebutaba con el conjunto azulón. El talentoso atacante alicantino, que regresó a la disciplina ibicenca en los últimos compases del mercado de fichajes de invierno, sacó a relucir una vez más su magia y firmó el definitivo 3-3 a falta de dos minutos para el pitido final.

Con este resultado, el Gasi finaliza la jornada sabatina en la octava posición, a siete puntos de los puestos de play-off.

Los pupilos de Fernández tendrán la oportunidad de resarcirse el próximo sábado, 14 de febrero, ante su afición, a partir de las 18 horas, en el choque liguero frente al Heredia 21 Málaga, un rival muy exigente y uno de los llamados a liderar la categoría. Doblegar al conjunto malagueño no se antoja una misión sencilla. Prueba de ello fue la contundente goleada por 7-2 que le endosó al Gasi el pasado 21 de septiembre, en la jornada inaugural del campeonato.